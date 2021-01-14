القابضة للمياه: تنفيذ 49 مشروعا بمبادرة «حياة كريمة» في 7 محافظات 

تابع المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الموقف التنفيذي لمشروعات الصرف الصحي التي تنفذها الشركات التابعة للقابضة، ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي تشمل تطوير الريف المصري بالكامل على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك في إطار اهتمام القيادة السياسية متابعة تطورات الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

تنفيذ المشروعات في 49 قرية

وأوضح رسلان، أن الشركة القابضة وشركاتها التابعة تنفذ مشروعات الصرف الصحى بعدد 49 قرية ضمن 375 قرية الأكثر احتياجاً بالمرحلة الأولى والثانية من مبادرة «حياة كريمة» في 7 محافظات، وهى: «أسيوط وسوهاج وأسوان والبحيرة ومطروح والوادى الجديد وقنا».

وكلف رئيس الشركة القابضة، رؤساء الشركات التابعة بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية، مع ضرورة الالتزام بإنهاء المشروعات وفقا للمواعيد الزمنية المحددة.

كما تابع موقف تنفيذ مشروعات مياه الشرب ضمن المبادرة الرئاسية، مؤكدا أنها من أهم المشروعات القومية التي تمس حياة المواطنين بمختلف المجالات.

جاء ذلك أثناء اجتماع اللجنة التنسيقية العليا لشركات مياه الشرب والصرف الصحي، عبر تقنية الفيديوكونفراس مع رؤساء شركات المياه على مستوى الجمهورية لمناقشة القضايا التي تتعلق بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ومناقشة إجراءات تنشيط نسب التحصيل، وتفعيل قنوات الدفع الإلكترونى، والتوسع في تركيب العدادات مسبقة الدفع، ومراجعة الحزم التمويلية لمشروعات الإحلال والتجديد، ومشروعات التمويل الأجنبي.

التنسيق بين الشركات

وأكد أهمية التنسيق المستمر بين الشركات التابعة والتعاون المستمر لمواجهة موسم الأمطار والسيول والتنسيق الدائم بين غرفة عمليات الشركة القابضة وغرف العمليات بالشركات التابعة على مدار الساعة، والمتابعة الدقيقة للبيانات الصادرة عن هيئة الأرصاد الجوية.

رفع كفاءة المحطات

وشدد على أهمية تفعيل دور إدارات المخطط العام بالشركات التابعة، وتحديد الأولويات لمشروعات المد والتدعيم للمناطق المحرومة وفقا للمعايير المحددة للشركات، ورفع كفاءة المحطات الفنية للأصول والتشغيل والصيانة، ومراجعة الحلول العاجلة التي تنفذها الشركات بالمناطق الساخنة.

ووجه بالمتابعة المستمرة لحالة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، ومراجعة نتائج العينات وتسجيل مؤشرات التشغيل والصيانة، والالتزام باتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية بالمحطات ومواقع العمل، والاهتمام بحل كل الشكاوى الواردة إلى الخط الساخن 125، والعمل على حلها فورًا.