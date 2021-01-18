طارق رضوان: كورونا عطلت الحكومة عن بعض الإنجازات

قال النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن البيان الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم الإثنين، خلال كلمته بمجلس النواب، احتوى على الخطوط العريضة، لما جاء بخطة الحكومة التي قدمتها للبرلمان السابق عام 2018، موضحا أن هناك إنجازات كثيرة حدثت خلال الفترة الماضية، ولولا جائحة وباء كورونا المستجد، لتمكنت الحكومة من تنفيذ حجم أكبر من إنجازات وأهداف تلك الخطة.

وأضاف «رضوان» خلال مداخلة هاتفية اليوم الإثنين، مع برنامج «الحقيقة»، المذاع على فضائية «extra news»، أنه لا أحد ينكر حجم هذه الإنجازات التي تحققت، لكن هذا لا يمنع من وجوب الدخول في محتوى كل حقيبة وزارية، للتعرف على ما قامت هذه الوزارة بإنجازه خلال الفترة الماضية، أو ما أخفقت في تحقيقه.

وأشار رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أنه بداية من اليوم، وحتى الأسبوعين القادمين، ستقوم كل وزارة بمناقشة ما أنجزته خلال الفترة الأخيرة، وكل ما كان مطلوبا منها عبر تلك الخطة، وما نجحت في تنفيذه والانتهاء منه، وما لم يحقق حتى الآن، والمعوقات التي وقفت طريق تحقيقه.

تقييم أداء الحكومة

وأكمل: بتلك الطريقة ومن خلال ما يحدث الآن وفي الأيام المقبلة من مناقشات، سيتمكن مجلس النواب من تقييم أداء الحكومة، منذ تقديمها لتلك الخطة واعتمادها من قبل البرلمان السابق.

وواصل «رضوان»: هناك نسبة كبيرة جدا من الإنجازات، حدثت خلال الفترة الماضية، لا سيما في ما يتعلق بقطاعات الكهرباء والطاقة ومجالات التنمية المختلفة.