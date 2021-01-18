أول ظهور لعمرو وهبة بعد تعافيه من فيروس كورونا

نشر الفنان عمرو وهبه عبر حسابه بـ«إنستجرام» أول صورة له بعد تعافيه منذ أيام من فيروس كورونا، وجاءت الصورة له من داخل «الجيم» وعلق مازحا «يا اخي الواحد لما بيكشر في الصوره بيقي قمور بردوا».

إصابة عمرو وهبه بفيروس كورونا

وكان أعلن الفنان عمرو وهبة في 6 يناير الجاري عبر خاصية «الاستوري» عبر حسابه الخاص بـ«انستجرام» إصابته بفيروس كورونا.

وكتب عمرو «الحمد لله بعد عدة إصابات ومجموعة مستشفيات وباقة من التحاليل والأشعات عملت مسحة جديدة والنتيجة الحمد الله طلعت.. بردو بوزيتيف».

عمرو وهبه يعلن تعافيه من كورونا علي انغام الموسيقي

ليعلن عمرو بعد مرور 10 أيام عزل منزلي تعافيه.

حيث أعلن عبر حسابه «انستجرام»، تعافيه من فيروس كورونا، و نشر عمرو مقطع فيديو له وهو يغني على موسيقي «جاز» وعلق قائلا «بقيت نيجاتيف ورجعت أجربها».

وكان عمرو يحرص بشكل يومي علي مشاركة متابعيه يومياته عبر انستجرام خلال فتره العزل، بداية من ارتفاع درجة حرارته التي كان يتابعها مع جمهوره بشكل يومي مروارا بفتره تعافيه .

شارك عمرو مؤخرا في عدد من الاعمال الفنيه بأدوار كوميدي ابرزها مسلسل «بدل الحدوته تلاته» مع دنيا سمير غانم والذي قدم خلالها دور الشاب الذي يحب فتاه ويحاول بشتي الطرق ان يلفت نظرها له بعدد من المواقف الكوميديه.

كما ظهر من خلال مسلسل «فالنتينو» الذي عرض في موسم رمضان الماضي، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، ومن بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، هدى المفتي، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق.