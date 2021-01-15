عمرو وهبه يعلن تعافيه من فيروس كورونا

أعلن الفنان عمرو وهبه، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام»، تعافيه من فيروس كورونا، حيث نشر فيديو له وهو يغني على موسيقي «جاز» وعلق قائلا «بقيت نيجاتيف ورجعت أجربها».

وأعلن عمرو وهبه في أول يناير عبر خاصية الاستوري لحسابه الخاص على «انستجرام»، إصابته بفيروس كورونا.

وكتب: «الحمد لله بعد عدة إصابات ومجموعة مستشفيات وباقة من التحاليل والأشعات عملت مسحة جديدة والنتيجة الحمد الله طلعت.. بردو بوزيتيف».

تألق «وهبه» في عدد من الأعمال الفنية أبرزها دوره مع الفنانة دنيا سمير غانم في مسلسل «بدل الحدوتة تلاتة» وقد لفت الأنظار إليه في المسلسل بسبب خفة ظله وأدائه المميز.

وكان لعمرو وهبه فرصة جيدة في المشاركة مع الفنان عادل إمام في مسلسل «فالنتينو» كواحد من النجوم الشباب في المسلسل.

مسلسل «فالنتينو» عرض في موسم رمضان الماضي، تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج رامي إمام، ومن بطولة عادل إمام، دلال عبدالعزيز، هدى المفتي، داليا البحيري، رانيا محمود ياسين، وفاء صادق.