بعد التموين والتنمية المحلية.. 4 وزراء جدد أمام البرلمان خلال 48 ساعة

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن هناك يوم تاريخي حيث بدأ البرلمان في العمل بحضور عدد كبير من النواب، وجاء رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لعرض ما تم من إنجازات خلال السنوات السابق، وبالفعل ألقى بيانه وانصرف، ثم تحدث وزير التنمية المحلية، وعقب عليه النواب، وبعد ذلك رد الوزير على ملاحظات النواب، وتم إحالة بيان الوزير إلى لجنة التنمية المحلية، لافتا إلى أنه خلال الـ48 ساعة المقبلة سيمثل أمام البرلمان 4 وزراء، وهم وزراء: « الإعلام، التعليم العالي، التربية والتعليم، والاستثمار».

وزير التموين يعرض برنامجه وخطته

وأضاف «السجيني»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة « dmc» الفضائية، وتقدمه الإعلامية إيمان الحصري، الاثنين: «ثم أتى بعد ذلك وزير التموين وعرض ما حدث، وكل هذا مشهد جيد وديمقراطي، ولكن الأهم من الشكل هو التفاعل الحقيقي لأن هذا ما ينفع البلد في النهاية سواء الحكومة أو المواطنين، والبيان الصادر من اللجنة العامة تحدث عن السلبيات والقصور، وهذه أمور تقيمها الأرقام والإحصائيات، والحديث كثير ومتنوع ولذلك فإن كل وزير يتحدث في مجاله، والنواب تحدثوا عن مشاكل النظافة، ومشاكل المخالفات على الأراضي، وهذه وجهة نظرهم، والوزير يرد».

استدعاء كافة وزراء الحكومة أمام البرلمان

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هذا كله أمر جيد، والمسألة سوف تنتهي بعد إستدعاء كافة الوزراء لعرض برامجهم على المجلس، واليوم تحدث فقط وزيري التنمية المحلية، والتموين، وتم الحديث عن القضايا التي تخص المواطن في حياته اليومية، مثل السلع وتوافرها، وغيرها، والعبرة كانت بإحالة البيان إلى اللجنة المختصة، بهدف الوصول إلى حالة توافقية للوصول إلى مصلحة الشعب، والبلد.