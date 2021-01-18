رغم اعتذاره.. عبدالله رشدي يساند نائب الهجوم على الفن: وجعهم فهاجموه

حالة من الجدل آثارها النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب بعدما أكد أنه البعض من الفنانين يسعون في الأرض فسادًا من خلال أعمالهم الدرامية علي حد وصفه.

الأمر الذي قوبل بهجوم شديد من بعض الكتاب والفنانين ومنهم الكاتب خالد منتصر، الذي اعتبر أن من سعي في الأرض فسادا هو عادل حبارة الذي كان دائما ما يتواجد في دروس الداعية محمد حسان الإسلامية علي حد قوله.

رشدي: البعض أوجعهم كلمات النائب فشنوا الهجوم

من جانبه، قال الداعية عبدالله رشدي، إن الفن بحقٍّ هو ذاك الذي يُثري المجتمع ولا يحتوي على ما يخالف قانون الخالق في عُلاه، أما ما عدا ذلك فهُراءٌ لا وزنَ له.

وأضاف رشدي في تصريحات لـ«الوطن» أنه قد يبدو أن أصحاب الإسفاف قد أوجعتهم كلمات النائب المحترم ‫رياض عبدالستار‬، ولذلك شَنُّوا الهجوم القاسي عليه، وأن من يعشقون المشاهد الهابطة قد آلمَهم الكلام وأزعجهم.

وأختتم رشدي، بانه يتمني أن يري العديد من النواب المصريين بصفات النائب رياض عبد الستار، قائلا: «ليت لنا بنوَّابٍ كثيرين كهذا الرجل ليستعيدوا لنا الذوق الرفيع مرةً أخرى، بعدما انحدر نحو القاع بسبب أصحاب الإسفاف».

نائب الهجوم على الفنانين يعتذر في خطاب رسمي: أكن لهم كل الاحترام

تقدم النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب، بخطاب اعتذار موجه لرئيس مجلس النواب المستشار حنفي جبالي، تجاه ما بدر منه تجاه الفنانين في مصر، وذلك خلال مناقشة قانون صندوق تكريم أسر الشهداء.

وقال النائب رياض عبدالستار، عضو مجلس النواب عن دائرة ملوي بالمنيا، في اعتذاره: «كل التحية للفن الهادف، فالشعب المصري يقدر الفن الذي يؤثر بالإيجاب على الشعب وتغيير السلوكيات للأفضل، خاصة أنهم يمثلون القوى الناعمة للمجتمع، وينتظر منهم الشعب الكثير».

وأكد الناىب في خطابه الرسمي أنه يكن كل الاحترام والتفقدير للفن والفنانين.