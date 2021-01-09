عبدالله رشدي: عصاة الموحدين لن يخلدوا في النار «فيديو»

قال الداعية عبد الله رشدي، إن من يدخل النار من عصاة الموحدين سيخرج منها ولن يخلد في جهنم حسبما يزعم البعض، ولفت إلى أن ذلك ثابت في أكثر من حديث لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، أي أن كل ما يقوله عن الله عز وجل وفي دينه فهو حق يجب علينا أن نؤمن وأن نصدق به.

الجهنميون

وأشار رشدي في فيديو بثه على صفحته بموقع «يوتيوب» بعنوان «الجهنميون» ردا على من يقول إن من يدخل النار مخلد فيها، إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء بالقرآن الذي أمرنا أن نطيع الرسول، كما أمرنا أن نحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ضمن القرآن أن الرسول لن يكذب على الله، وأن النبي معصوم عن الضلال، وقال إنه لم يكن يتصور أن ياتي الزمن الذي يؤكد فيه هذه الحقيقة.

وأكد عبد الله رشدي أن هذا الفيديو يتحدث عن واحدة من الأمور العبثية وهي فكرة عدم خروج الناس من النار، فالقرآن الكريم أوضح أن الكافرين مخلدون في نار جهنم، والآيات كثيرة في القرآن التي تدل على عدم خروج الكافر من النار، «لكن يبقى عندنا اشكالية وهي أن بعض المؤمنين من العصاة سيدخلهم الله النار لينظفوا ويطهروا من الذنوب كالذي قتل وسرق وارتكب جريمة في حق آخر، وغيرها من الجرائم التي ترتكب في حق العباد» بحسب تعبيره.

الموحدون لا يخلدون في النار

وسرد رشدي عددا من الأحاديث النبوية التي تؤكد عدم خلود الموحدين والمؤمنين في النار، وقال رشدي: النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يقول الله وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لاخرجن من النار أو منها من قال لا إله إلا الله، والحديث في صحيح الإمام البخاري، معنى الحديث أن الله تعالى يقسم بذاته المقدسة وصفاته وعزته وجلاله أنه سيخرج من النار من قال لا إله إلا الله، إذا الناس دي جخلت النار وربنا هيخرجهم، أجي أنا النهاردة وأقول لا اللي بيدخل النار مش هيخرج منها؟.