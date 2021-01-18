وزيرة الصحة تصدر قرارات جديدة في عدد من المحافظات

أصدرت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، قرارات جديدة، لعمل حركة محدودة في مراكز أداء وكلاء الوزارة في المحافظات، وذلك في إطار تفعيل تقارير الأداء لقيادات الوزارة.

وقررت وزيرة الصحة تكليف د.سعيد السقعان، للعمل وكيلا للوزارة في محافظة الإسكندرية، منقولا من الإسماعيلية.

وقامت بتكلفت د.علي أبوحطب بالعمل وكيلا للوزارة في محافظة الإسماعيلية، حيث شغل «حطب» سابقا منصب مدير مستشفى أبو خليفة، ثم انتقل للعمل بهيئة الرعاية الصحية.

كما قامت بتكليف د.خالد جمال، للعمل وكيلا للوزارة في القليوبية، خلفا للشهيد د.حمدي الطباخ، الذي توفي متأثرا بالإصابة بفيروس كورونا.