«عز العرب» تطرح «DS3» في مصر: الشقيقة الفاخرة لـ«بيجو 2008»

افتتح الوكيل الحصري للعلامة الفرنسية DS داخل السوق المحلي المصري، صالة عرض ومركز خدمة وصيانة لسياراته الفاخرة، في حفل صغير أمام صالة العرض، مراعاة للإجراءات الاحترازية.

وتضمن حفل الافتتاح، إطلاق أحدث سيارة من DS، وهي السيارة موديل «DS3»، بحضور المدير الإقليمي لمجموعة PSA لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، التابع لها العلامة DS.

تأتي تلك الخطوة من الشركة، بعدما تم طرح موديل DS7 كروس باك، بمحرك بنزين تيربو 1600 سي سي، وبقدرة 165 حصان، من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي بـ6 سرعات، الذي حقق مبيعات كبيرة منذ تم الإعلان عنه داخل السوق المحلي، لما تتميز به السيارة من رفاهية، وجمال التصميم الانسيابي والتكنولوجيا المبتكرة مع الأداء الاستثنائي.

وقال محمد فؤاد، رئيس قطاع مبيعات «دي إس» DS مصر، «حققنا مبيعات بنسبة 30% من مبيعات فئة البريميم من (C-SUV) وهدفنا الوصول إلى نسبة 40% من هذه الفئة في عام 2021؛ بالإضافة إلى حصول الشركة، على المركز الثاني لمبيعات السيارة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما شجع شركة DS والوكيل المحلي لها في مصر لزيادة تواجدها في السوق من خلال طرح موديل (دي إس 3) (كروس باك)، وافتتاح صالة العرض ومركز الخدمة والصيانة الجديد».

وأعرب هشام عز العرب، الوكيل الحصري للعلامة DS في مصر، رئيس مجلس إدارة مجموعة عز العرب للسيارات، عن سعادته قائلاً: «أنا فخور وسعيد لما استطعنا تحقيقه من نجاحات في وقت قصير لإعلاء شأن DS في مصر منذ أن تولينا مسؤولية وكالة واحدة من أشهر علامات السيارات الفاخرة في العالم، ففي شهور قليلة استطعنا أن نضع العلامة الشهيرة في مقدمة خريطة السوق المصري للعلامات التجارية الفاخرة ولن نتوقف عند ذلك، فنحن مستمرون في تحقيق خططنا التوسعية فى الفترة المقبلة».

وأشاد هشام حسني، المدير الإقليمي لمجموعة PSA لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بالعلاقة الوطيدة والتعاون المثمر الذي يربط بين مجموعة عز العرب للسيارات ومجموعة PSA العالمية، وأعرب عن سعادته بحضوره قائلا: «أنا سعيد جدا أن أكون متواجدا معاكم اليوم في هذه الاحتفالية الخاصة، التي تُعتبر جزءا من خططنا التوسعية التي نسعى لتحقيقها للانتشار في السوق المصري، الذي يُعد من أهم الأسواق لمجموعة PSA».