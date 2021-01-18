ابنة مخرج «فطوطة»: غيّر ملابسه من الأسود للأخضر خوفا على الأطفال

قالت الإعلامية لمياء فهمي عبد الحميد، ابنة المخرج الراحل فهمي عبدالحميد، إن والدها كان يهتم جدا بالأطفال، وحتى شخصية «فطوطة» كانت ببدلة سوداء، ولكنه حولها إلى بدلة خضراء لكي لا يخاف منها الأطفال.

وأضافت «فهمي»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الإثنين: «والدي ترك بصمة في كل شخص فينا، وكان عنده حتة فنية في التعامل معانا، يعني أنا أفتكر في مرة إنه ضربني، وبعدها خدني في حضنه وصالحني».

وتابعت، أنها اشتركت معه في آخر ثلاثة حلقات في فزورة «عروسة البحر»، لافتة إلى أنه كان يتحدث معهم بعد أول عرض لكل فزورة ويأخذ رأيهم، ويسأل عن رأي الناس.

وأشارت إلى أنها كانت تمثل منذ صغرها، وسجلت ألف ليلة وليلة على الكاسيت، وكتبت الشخصيات، وعملت بداية ونهاية للقصة، وعرضتها على والدها، موضحة: «أنا تأثرت جدا به، وكان عندما يرسم أرسم مثله، وعندما يكتب أكتب مثله، وعيد ميلادي كان شيء مقدس عنده».

العمل في آخر فزورة

وأوضحت أن والدها كان يبدأ في العمل بالفوازير في اليوم الثالث بعد العيد، لافتة إلى أنه في الفزورة الأخيرة التي عرضها كان اسمها «فنون»، ووضع فيها أغنية تقول كلماتها: «باي باي بقى وكله ماشي»، مضيفة: «كان بيعيط في الفزورة دي.. وقالي خلاص بقى دي آخر سنة هعمل فيها الفوازير».

هذا، واستضافت الإعلامية لبنى عسل، زميلتها الإعلامية لمياء عبدالحميد، وشقيقها وائل عبدالحميد، في حلقة، تحدثا خلالها عن والدهما الراحل الذي أثرى العمل الفني، والتلفزيون بالكثير من الأعمال أبرزها الفوازير، التي استمر عرضها على التلفزيون لسنوات، بالتعاون مع عدد كبير من الفنانين، أبرزهم الفنانة الكبيرة نيللي، والفنانة شريهان، والفنان سمير غانم.