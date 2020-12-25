9 مشاهير خالطتهم يسرا قبل إصابتها بـ»كورونا».. أبرزهم نيللي وآسر ياسين

أصيبت الفنانة الكبيرة يسرا، بفيروس «كورونا» المستجد، بعد إيجابية المسحة التي خضعت لها أمس، عقب ظهور عدد من الأعراض عليها.

وخالطت يسرا عدد من أصدقائها داخل الوسط الفني قبل اكتشاف إصابتها بـ «كوفيد 19»، وذلك بعد تلبيتها دعوة الفنانة نيللي كريم بحضور عيد ميلادها، الجمعة الماضية، والذي شهد حضور كل من آسر ياسين، هالة صدقي، إلهام شاهين، درة، ريهام حجاج، جمال العدل، المخرجة إيناس الدغيدي، المخرج عمرو سلامة والإعلامية بوسي شلبي.

وأكدت يسرا أنباء إصابتها بـ كورونا في تصريح خاص لـ «الوطن» مؤكدة أنها تتبع البروتوكول العلاجي في منزلها، ودعت جمهورها بالدعاء لها لتجاوز هذا العارض الصحي.

وفي السياق ذاته، كشفت الفنانة إلهام شاهين تطورات حالة يسرا الصحية، حيث أكدت في تصريح خاص لـ «الوطن» أن الأخيرة بخير وتتمتع بصحة جيدة، حيث تلزم منزلها وتتبع البروتوكول العلاجي الذي أقرته وزارة الصحة، مؤكدة أن الأعراض التي ظهرت عليها تشبه أعراض البرد العادي.

وعلي الجانب الآخر، أعرب المستشار ترك آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، عن أمنياته في تعافي الفنانة يسرا عبر حسابه الرسمي بموقع »تويتر»، حيث غرد بعد نشره صورة تجمعهما قائلاً «ألف سلامة للفنانة الكبيرة والنجمة الصديقة يسرا من العارض الصحي، وأتمني لها الشفاء العاجل».

وكانت الفنانة يسرا قد أجرت مسحة كورونا بعد مشاركتها في الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، وذلك للإطمئنان علي نفسها بعد ظهور أكثر من حالة حاملة للفيروس عقب انتهاء الدورة، حيث طمأنت جمهورها حينها مؤكدة علي سلبية المسحة التي أجرتها.

يذكر أن آخر أعمال يسرا كان مسلسل «خيانة عهد» الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً وقت عرضه، وشاركها البطولة كل من حلا شيحة، جومانا مراد، خالد سرحان، بيومي فؤاد، عبير صبري، خالد أنور، سلوي عثمان، هنادي مهنا، تيام مصطفي قمر، مصطفي درويش، رمزي العدل، لطيفة فهمي وهدي الأتربي، من تأليف أمين جمال وأحمد عادل سلطان وإخراج سامح عبدالعزيز.