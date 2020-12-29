إلهام شاهين: نيللي كريم مصابة بفيروس كورونا وحالتها مستقرة

كشفت الفنانة إلهام شاهين، عن إصابة الفنانة نيللي كريم، بفيروس كورونا، مطلع الأسبوع الجاري، فيما تخضع للعزل المنزلي، مشيرة إلى أن حالتها مستقرة، وأنها تتعامل مع إصابتها بالفيروس كأنه «دور برد عادي»

وأوضحت إلهام شاهين لـ«الوطن»، أن الحالة الصحية لنيللي كريم تشهد تحسنًا كبيرًا، كونها تتبع بروتوكول العلاج، الذي أقرته وزارة الصحة، متابعة: «نيللي بتتعامل مع كورونا كأنه دور برد عادي، وحالتها كويسة جدًا»، لافتة إلى أنها ستُجري المسحة الثانية عقب أسبوع تقريبًا.

ومن جانبها، قالت الفنانة نهال عنبر، لـ«الوطن». إن نيللي كريم لم تتواصل مع نقابة المهن التمثيلية، بشأن مُساعدتها في إجراء تحاليل كورونا، قائلة: «هي تعاملت مع الأمر بمفردها وبطاقم طبي لا يتبع النقابة».

يذكر أن الفنانة نيللي كريم احتفلت بعيد ميلادها يوم الجمعة الماضي، بحضور عدد كبير من الفنانين، بينهم يسرا، وجمال العدل، والمخرجة إيناس الدغيدي، الذين أعلنوا إصابتهم بفيروس كورونا، بعدها مباشرة، وكان من بين الحضور أيضًا الفنانة إلهام شاهين، والفنان آسر ياسين، وحسن أبو الروس وآخرون.

وعُرض مؤخرًا للفنانة نيللي كريم، عبر منصة «شاهد» الرقمية، حلقة من مسلسل «نمرة اتنين»، بعنوان «اللي بيصير بيروت»، وشاركها البطولة عادل كرم وحازم سمير، وهي سيناريو وحوار مريم نعوم، إخراج تامر محسن.

وتدور أحداث الحلقة بعد رحلة قصيرة لتكريمها في بيروت، تجلس راوية في بهو الفندق بانتظار رحلة العودة بعد أن تأخرت عن موعد رحلتها الأولى، وعلى أحد تطبيقات المواعدة على الهاتف، تجد رواية نفسها في مغامرة لم تحسب لها حساباً.

وتتعاون نيللي كريم، مع الفنان أكرم حسني والمخرج محمد سامي، في فيلم «العميل صفر»، ويشارك فى بطولته لبلبة، بيومي فؤاد، محمد علاء، دارين حداد، ليلى عز العرب، وعدد آخر من الفنانين، ويسجل الفيلم تعاونا جديدا بين المخرج محمد سامي والنجم أكرم حسني، بعد تقديمهما الحملة الدعائية بعنوان "أبوشنب"، للتوعية بتحديد النسل، التي حققت نجاحا كبيرا.