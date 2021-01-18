نجل فهمي عبدالحميد: والدي استوحى شخصية «فطوطة» مني

قال وائل فهمي عبدالحميد، نجل المخرج فهمي عبدالحميد، الذي اشتهر بصناعة الفوازير، إن والده استوحى شخصية «فطوطة» التي جسدها الفنان سمير غانم منه، موضحا أنه في صغره كان يرتدي البدلة، موضحا: «هو استوحى مني شخصية فطوطة.. عندما كنت ارتدي لبسه، وأفضل مستنيه وراء الباب».

مشهد محذوف

وأضاف «فهمي»، في في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الاثنين، أن هناك مشهدا حذفه والده من مسلسل «فطوطة»، وهو كان عبارة عن تقسيم وجه البطل سمير غانم إلى جزئين متباعدين، وكل منها يقول جملة ثم يتكاملان، ووالدي حذفه لأن الأطفال يمكن أن يخافوا منه.

التجهيز للفوازير

وتابع: «والدي كان يستغرق وقتا طويلا في التجهيز للعمل، وكان يقضي يوم العيد في التلفزيون في العمل، وفي أوقات كثيرة كان ينام وهو يقود السيارة، وكان ينام قليلا نظرا لكثرة العمل، وكان يفكر كثيرا في طريقة عمل الخدع دون أن يدركها المشاهدين، ويستغرق في ذلك فترة طويلة، وبعض المشاهد كان يمكن أن تستغرق يوما كاملا ثم تُلغى».

كواليس مسلسل فطوطة

وأوضح: «والدي كان يبحث على كل ماهو غير متوقع، وبعد انتهاء فوازير نيللي، ظن البعض أنه لا أحد يستطيع عمل فوازير، ولكنه فكر في سمير غانم ليصنع فزورة (فطوطة)، وعندما عرض على سمير غانم تعجب، وقال له إنك ستضعني في مقارنة مع نيللي، ولكن والدي أقنعه، والعمل في البداية كان اسمه (ابن بطوطة) ولكنهم غيروه لكي تصبح (فطوطة)».

وأشار إلى أن والده كان يستعد للفوازير لمدة سنة كاملة، ولكن يصور في شهر رمضان، لأنه كان يحب أن يغير بعض الأمور وفقا لرأي الناس، مشددا على أنه عمل تحية لكل من عملوا معه في الفوازير.