إيمي سمير غانم تنشر صور بصحبة والدة زوجها حسن الرداد: بحبك يا فدوى

نشرت الفنانة إيمي سمير غانم، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، مجموعة من الصور تجمعها بوالدة زوجها الفنان حسن الرداد، التي فارقت الحياة قبل أيام قليلة، بعد صراع مع المرض وأزمات صحية عديدة استمرت عامين، ما بين آثار الذبحة الصدرية، فضلًا عن إصابتها بالتهاب الكبدي، وتدهور وظائف الكبد في الأيام الأخيرة، إلى أن دخلت في غيبوبة كبدية.

وعلقت «غانم»: «الله يرحمك ويغفر لك يارب.. مش قادرة أوصف حبي ليكي قد ايه، ربنا يصبر كل اللي عارفينك علشان مفيش حد محبكيش».

وتابعت: «أخف دم وأجدع وأطيب أم للناس كلها.. بحبك يا فدوى الله يرحمك يارب».

يذكر أن والدة الفنان حسن الرداد توفيت يوم السبت الماضي بعد صراع مع المرض، وشيعت الجنازة من مسجد عمرو بن العاص بمحافظة دمياط، والتي شهدت انهيار تام وبكاء شديد لحسن الرداد.

وخلال فترة مرضها كان الرداد قد قام بإلغاء جميع إرتباطاته الفنية طوال فترة مرض والدته للمكوث بجوارها داخل المستشفي بسبب العلاق القوية التي كانت تربطه بوالدته، ونعي والداته قائلا: توفيت إلى رحمة الله تعالى والدتي أطيب و أحن أم في الدنيا السيدة فادية الرداد.. مع السلامة يا ماما و سلامي لبابا و فادي وإن شاء الله نتجمع كلنا في الجنة بإذن الله

https://www.instagram.com/p/CJ9wrIuHQJG/?igshid=iadz34keptaw

كانت آخر أعمال الفنان حسن الرداد، فيلم «توأم روحي»، الذي شهد العديد من التأجيلات أثناء التصوير بسبب مرض والده الرداد، وبمجرد الانتهاء من التصوير قرر التفرغ التام لوالدته وشارك في بطولة الفيلم عدد من الفنانين منهم أمينة خليل وعائشة بن أحمد وإخراج عثمان أبو لبن.

ونشر الرداد صورا من الطفولة تجمعه بوالدته ووالده، معلقاً عليها «بداية رحلتنا يا ماما».