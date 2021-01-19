قبل إحلال السيارات.. جهود الدولة للتحول للنقل الأخضر

التحول للنقل الأخضر خطة تعمل عليها مصر منذ سنوات، وتطبيق نظم النقل الذكي لتحقيق تكامل إدارة شبكات النقل، تهدف منها الدولة تحسين وسائل النقل في كافة أنحاء الجمهورية، حيث يساهم في خفض استهلاك الوقود والحفاظ على الصحة العامة، إلى جانب أنه يقلل من الانبعاثات الضارة الناتجة عن وسائل النقل المعتادة.

إحلال المركبات للميكروباص والتاكسى والملاكى

مبادرة أطلقتها الدولة، لتحويل وإحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي، ضمن خطة الدولة للتجول إلى «النقل الأخضر»، وتسعى لاستخدام الغاز كوقود بديل عن السولار والبنزين، بما يحقق عوائد اقتصادية ومادية، إلى جانب الفوائد البيئية المتمثلة في تقليل الانبعاثات الضارة للوقود التقليدي.

مشروعات الإنفاق والجر الكهربائي

شملت خطة وزارة النقل فيها عدة محاور منها إعادة تأهيل القطارات القديمة وشراء قطارات جديدة وتنفيذ مشروعات القطار الكهربائي السلام العاشر العاصمة الإدارية الجديدة والقطار الكهربائي السريع العين السخنة العلمين ومشروعي المونوريل (العاصمة الإدارية – 6 أكتوبر).

وتعمل الوزارة أيضا على مشروعات للجر الكهربائي بالإسكندرية، وذلك من خلال كهربة سكك حديد أبوقير وتحويلها إلى مترو، وإعادة تأهيل «ترام الرمل»، كما أنه تم توقيع مذكرة تفاهم لإعداد دراسات الجدوى لإنشاء مشروع القطار الكهربائي لنقل البضائع والركاب لربط ميناء غرب بورسعيد بميناء أبوقير بالإسكندرية.

استخدام سفن تعمل بالغاز في النقل البحري

يتم العمل عليها منذ سنوات، حيث تدرس إمكانية الالتزام بسياسات المنظمة البحرية العالمية في استخدام السفن التي تعمل بالغاز الطبيعي المسال لخفض نسبة الكبريت في وقود النقل البحري من 3.5% إلى 0.5%.

أتوبيسات بالكهرباء وأنظمة BRT السريعة

وبدأت وزارة النقل بالتوسع في استخدام الأتوبيسات التي تعمل بالكهرباء والغاز الطبيعي، والتي تهدف للحد من التلوث البيئي، كما تعمل الدولة على نشر أنظمة الأتوبيسات السريعة «BRT»، ويسهم التوسع فيها بتوفير الوقود والانبعاثات والمساحة المستخدمة بما يؤدي إلى توفير الوقود وتقليل الانبعاثات الضارة وتقليل الزحام.