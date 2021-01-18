4 توجيهات مهمة من رئيس الوزراء في مبادرة إحلال السيارات.. بينها سرعة التنفيذ

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع 4 وزراء ووكيل محافظ البنك المركزي، ورئيس صندوق «تحيا مصر»، مستجدات تنفيذ المبادرة الرئاسية لـ«إحلال المركبات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي»، وهو الاجتماع الذي انتهى بـ4 توجيهات عاجلة من رئيس الوزراء، لتفعيل المبادرة بأفضل وجه ممكن، مع تأكيده على ضرورة تذليل كل العقبات والتحديات التي تواجه المشروع، لتضمن الحكومة نجاح المبادرة، والعمل على الإسراع في تنفيذها.

وتستعرض «الوطن»، في السطور التالية، أبرز 10 معلومات عن الاجتماع الحكومي الذي عقده رئيس الوزراء لمتابعة مستجدات المشروع والتي جاءت كالآتي:

سرعة تنفيذ المبادرة

- وجه رئيس مجلس الوزراء بسرعة التعامل مع طلبات المتقدمين بطلبات الاستبدال حتى الآن.

- أكد «مدبولي»، أنه سيعقد اجتماع شهري لمتابعة الخطوات التنفيذية للوزارات.

- كلف رئيس مجلس الوزراء، بصياغة حملة إعلامية توضح مميزات «المبادرة الرئاسية».

- وجه «مدبولي» بسرعة تحديد ساحات تجميع وتخريد السيارات بالمحافظات.

83 ألف طلب لإحلال السيارات

- قالت وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة أطلقت موقع لتلقي الطلبات، وحملة إعلامية للتوعية عن المبادرة عبر «فيسبوك».

- 83 ألف مواطن سجلوا طلبات استبدال سياراتهم في «الموقع».

- 30 ألف طلب من تلك الطلبات في محافظات المرحلة الأولى للمبادرة.

- عرضت وزيرة التجارة، أعداد وطرازات السيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص، التي يرغب المواطنين في الحصول عليها.

حافز أخضر للمشاركين

- قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، لرئيس الوزراء، إنه يجري دراسة «الحافز الأخضر»، الذي سيتم إقرارها للسيارات بأنواعها الثلاثة.

- لفت الوزير، إلى معاينة بعض الأراضي المرشحة لتصبح أماكن للتجميع والتخريد للسيارات القديمة.

كانت الحكومة، نظمت بالتعاون مع كبرى الشركات العاملة في مجال صناعة السيارات في مصر، المعرض الأول لتكنولوجيا الإحلال، والذي عرض خلاله نماذج من السيارات المطروحة في المبادرة، إيذاناً بانطلاق المبادرة، وهو المعرض الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.