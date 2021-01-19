حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالمنطقة الصناعية في دمياط (صور)

قاد المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، يرافقه نواب رئيس الجهاز ومديرو الإدارات المعنية بالجهاز، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالمنطقة الصناعية بمدينة دمياط الجديدة، للقضاء على المظاهر العشوائية تمهيدا لعملية رفع الكفاءة بالمنطقة الصناعية ، وذلك بالتنسيق بين إدارات التنمية والأمن بالجهاز وشرطة التعمير.

وأوضح رئيس الجهاز أن الحملة أسفرت عن إزالة الإشغالات والمخالفات الموجودة بأماكن متفرقة أمام المصانع، والمقامة من أصحاب المصانع والورش على المسطحات الخضراء والجزر، وكذلك تم إزالة الإشغالات الموجودة على الأرصفة من فاترينات بيع السجائر وعربات الأطعمة والمشروبات الساخنة.

وأضاف رئيس الجهاز أن ذلك يأتي في إطار حرص الجهاز على القضاء على كافة المظاهر العشوائية والمخالفات والتعديات بالمنطقة الصناعية خاصة والمدينة بصفة عامة والتى تسيء إلى المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد Covid_19.

وأكد رئيس الجهاز استمرار تلك الحملات لإزالة الاشغالات والمخالفات فى جميع الأحياء والمناطق بالمدينة يوميا، وأنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء على جميع المظاهر العشوائية بالمدينة.

وقام رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، يرافقه مسؤولو الجهاز، بتفقد عملية تنفيذ رفع كفاءة الطرق بالحى الأول بمدينة دمياط الجديدة، والتى تساهم فى تحقيق الأمن والسلامة والسيولة المرورية وتسهيل حركة النقل والمواصلات لسكان الحى.

وشدد رئيس الجهاز على الشركة المنفذة بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمنى المقدم منها والمعتمد للانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة، مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا، مشيراً إلى أن ذلك يأتى في إطار المتابعة اليومية والمرور الدورى على الأعمال الجاري تنفيذها بمدينة دمياط الجديدة.

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