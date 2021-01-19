السجيني: اليوم كان تاريخيا في البرلمان بعد حضور مدبولي

قال النائب أحمد السجيني، عضو مجلس النوب، إن حضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أمام البرلمان جعل اليوم يوما تاريخيا.

وأضاف السجيني أن مدبولي قدم برنامجه الذي بدأه منذ عام 2018 وعرض اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ملفاته وكذلك وزير التموين، وعقب النواب على الأمر، وانتهى الأمر أن رئيس المجلس أحال بيان وزير التنمية المحلية إلى لجان التنمية المحلية وأحال بيان وزير التموين إلى لجانة اقتصادية، وهذا الأمر اليوم ممارسة جيدة ورشيدة بين الحكومة كسلطة تنفيذ وسلطة النواب التشريعية ويوجد نحو 400 نائب جديد وهذا أمر جيد في ظل وجود رئيس مجلس نواب جديد ووكيل جديد، والنواب تحدثوا عن إشكاليات ما بعد تطبيق قانون التصالح واللجان التي ستعاين الأمر ومشاكل في التطبيق ومشاكل قانون 144 الخاص بتقنين وضع اليد وهذا الملف لم يحقق سوى 5 مليارات جنيه رغم أن الحكومة استهدفت 100 مليار جنيه والبرلمان وضع خريطة طريقة لهذا الملف ولم تتبعها الحكومة.

وأوضح السجيني خلال مداخلة هاتفية في برنامج «من مصر» المذاع على فضائية cbc وتقدمه الإعلامية القديرة ريهام إبراهيم، أن الأمور في المواقف الرسمية والعشوائية غير واضحة فرئيس الوزراء أعلن أن هناك 1100 سوق ووزير التنمية قال إن التطوير وصل إلى 100 سوق بينما أوضح أحد النواب أن التطوير شمل 77 سوقا فقط وهذا تباين وهذه المسائل تجعل هناك تساؤل واضح للجميع وهذا كله لخدمة المواطن والحفاظ على حقوق المواطن.

وتابع: «هناك حزب أغلبية في البرلمان الحالي وهو مستقبل وطن وهذا أمر جديد وهذا يعد أمانة مركزية وأمانة شؤون برلمانية وهذا يجعل شكل القاعة أفضل وتنسيقية شباب الأحزاب تعمل بشكل جيد وأشكر كل القوى السياسية التي رشحت النواب الممثلين في التنسيقية واليوم شاركت في لجنة من 41 نائب ولم يوجد اختلاف وهناك كوادر طيبية وحسن اختيار من الناخب ومن قدم هذا المرشح للنائب».