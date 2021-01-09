حل أزماتنا في هضبة الأهرام يا وزير التنمية المحلية

نعاني نحن سكان منطقة هضبة الأهرام المجاورة للمتحف المصري الكبير، والمواجهة لمنطقة الأهرامات الأثرية من وجود الكثير من المحلات أسفل العقارات السكنية، بدون موافقتنا وبدون استخراج تصاريح حكومية، مع انعدام أعمال النظافة لفعلية للمنطقة وتراكم القمامة والأتربة في الشوارع الرئيسية، فضلاً عن انتشار التوك توك بكثرة ما يتسبب في العشوائية والزحام والإزعاج للسكان، وسوء حالة الطرق التي لم تخضع للرصف، وأوضاع أخرى مخالفة كثيرة نئن منها، وسبق أن قدمنا بشكاوى كثيرة لمحافظة الجيزة التي تتبع لها المنطقة، لكن تم تجاهل كل شكاوانا، نناشد السيد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية بحث شكاوانا وتوجيه المسؤولين بالمحافظة لسرعة حلها.

عن أهالي المنطقة

ناصر وجيه حافظ