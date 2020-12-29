وزير التنمية المحلية يستعرض تطوير مسار العائلة المقدسة بالمنيا

شارك الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائباً عن اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه المهندس محمد النجار، السكرتير العام للمحافظة، في الاجتماع الذي عقده اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء عبر تقنية الفيديو كونفرنس، لمناقشة الموقف العام لمراحل تطوير أعمال مسار العائلة المقدسة بعدد من المحافظات، منها منطقة جبل الطير بمركز سمالوط.

جاء ذلك بحضور اللواء حمزة درويش، رئيس قطاع مكتب وزير التنمية المحلية، والمهندس مصطفى كمال، ممثلاً عن مجلس الوزراء، والمهندسة هبة يوسف، المنسق الحضاري، والمهندس عادل الجندي، مسئول ملف مسار العائلة المقدسة بهيئة التنمية السياحية، والسفير محمد حجازي، مدير العلاقات العامة والتعاون الدولي بوزارة التنمية المحلية، وعدد من القيادات التنفيذية في المحافظات التي يتم بها اعمال التطوير، والدكتور ثروت الأزهري، مدير إدارة السياحة بالمحافظة، والمهندس هشام توفيق، مدير الوحدة الفنية الهندسية بالمحافظة.

وقال نائب المحافظ انه تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يتم المتابعة الدورية والمستمرة لأعمال تطوير مسار العائلة المقدسة، كما يتم توفير كافة الإمكانيات لسرعة إنجاز أعمال التطوير الجاري تنفيذها، مما يسهم في ارتفاع معدلات العائد السياحي والاقتصادي للمحافظة، ووضع المنيا على خريطة السياحة العالمية، وبما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، وتوفير فرص عمل لأبناء المحافظة.

وأشار نائب المحافظ إلى أن الأعمال الجاري تنفيذها في دير جبل الطير بمركز سمالوط، في مراحلها الأخيرة، وذلك بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية.

وتم إدراج الدير ضمن رحلة الحج الدينية العالمية بمصر، وذلك عقب موافقة بابا الفاتيكان، لتصبح كنيسة السيدة العذراء بجبل الطير بسمالوط مزاراً سياحياً دينياً يقصده الملايين من جميع أنحاء العالم على مدار العام.

ويحظي الدير بمكانة تاريخية وأثرية كبيرة في الصعيد، باعتباره المكان الذي اختبأت فيه العائلة المقدسة، وزارته السيدة العذراء مريم مع ابنها الطفل عيسي، ويوسف النجار، خلال رحلتهم إلى أرض مصر، هرباً من بطش الرومان.