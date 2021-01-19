رضوان: يصعب تقييم حكومة مدبولي حاليا.. سنستمع لكل الوزارات

قال النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء استعرض أمس الاثنين، أثناء كلمته في البرلمان الخطة الخاصة بحكومته خلال 4 سنوات بدأت من عام 2018.

وأضاف رضوان أنه من الصعب تقييم الإنجازات الحالية إلا بعد الاستماع لكل وزارة على حدة لتكوين صورة دقيقة للجميع، ويوجد إنجازات على أرض الواقع وهناك حجم كبير من الإنجازات في مصر بصفة عامة واليوم مع تقديم وزير التنمية المحلية وزير التموين إنجازاتهم كان هناك بعض من عدم الرضا من جانب بعض النواب، وعن محافظة سوهاج هناك قرض من البنك الدولي نفذته وزارة التنمية المحلية ولم يصرف أي شيء منه وقيمته 500 مليون دولار حتى الآن.

وتابع رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع على فضائية cbc وتقدمه الإعلامية ريهام إبراهيم، أن الوزارة المعنية وزارة التنمية المحلية التي لم تصرف القرض الذي حصلنا عليه من صندوق النقد الدولي والمشكلة في محافظة سوهاج وكذلك نفس المشكلة في محافظة قنا، وكان حديث اليوم عن تجنب مصر للآثار السلبية لأزمة جائحة كورونا والذي حمى الأمن القومي وكان هناك ضرورة لمناقشة المخصص المائي لمصر فمصر حصتها 55 مليون متر مكعب من الماء وزاد إلى ضعف بعد جهود مصر الحثيثة في إعادة استخدام المياه مرة أخرى، ومصر استطاعت مواجهة فيروس كورونا المستجد وهناك جاهزية كبيرة في المستشفيات والدولة كانت ضمن أقل الدول تأثرا بأزمة بفيروس كورونا المستجد.

وظهر فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في الصين في مدينة ووهان عقب انتشاره من سوق اللحوم الحية واعتبر وباء عالميا في مارس 2020 واحتلت الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول من حيث أعداد الإصابة والقتلى.