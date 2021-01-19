المناطق الأكثر برودة اليوم.. وأمطار غزيرة على القاهرة الكبرى

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، المذاع على فضائية صدى البلد، إنَّ هناك انخفاضا كبيرا في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، وهو ما ظهر بشكل واضح في فترات النهار وفترات الليل، حيث إن نشاط الرياح يزيد من إحساسنا بالبرودة، ومتوقع أن تستمر حالة الطقس خلال الأيام المقبلة، موضحًا أن فرص تكون الشبورة المائية من الصعب تكونها خاصة مع وجود نشاط الرياح وحالات عدم الاستقرار التي نشهدها حاليا.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس اليوم بأن يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، على أن يسود ليلًا طقس شديد البرودة على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال وجنوب الصعيد، بارد على جنوب سيناء، وأوضحت الهيئة وفق الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لها أن البلاد تتأثر بامتداد منخفض جوي على البحر المتوسط ويتزامن مع منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وتوقع خبراء هيئة الأرصاد أنّه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة «30% تقريبًا» على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة، وأمطار خفيفة إلى متوسطة «50% تقريبًا» على مناطق من الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السلوم، مطروح، الإسكندرية، رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح على فترات متقطعة، مع نشاط للرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وجاءت المناطق الأكثر برودة اليوم على النحو التالي:

كاترين درجة الحرارة العظمى بها 14 والصغرى 4

سيوة درجة الحرارة العظمى بها 17 والصغرى 6

المنيا درجة الحرارة العظمى بها 19 والصغرى 7

بلطيم درجة الحرارة العظمى بها 16 والصغرى 10