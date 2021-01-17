كسح مياه الأمطار من شوارع كفر الشيخ وتحذيرات من الطقس السيء

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والقرى، بسرعة شفط مياه الأمطار، عقب هطولها بغزارة على كافة انحاء المحافظة، حيث انتشرت معدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والوحدات المحلية، بالشوارع لكسح مياه الأمطار، خاصة من الشوارع الرئيسية بالمدن والقرى وامام المصالح الحكومية.

وأكد المحافظ، على استمرار حالة الطوارئ، لمواجهة أي أمطار قد تشهدها مدن وقرى المحافظ خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن هناك تواصل على مدار الساعة مع هيئة الارصاد، ومتابعة لحالة الطقس، والمحافظة تتعرض لموجة من الرياح، وفي حالة توقع هطول أمطار تستعد الوحدات المحلية ومجالس المدن لمواجهتها، موضحا أن المحافظة تمتد بطول 120 كيلو على ساحل البحر المتوسط، مما جعلها تتعرض لموجة من الأمطار، ويتم التعامل معها في حينه.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه سيجرى نشؤ تحذيرات الأرصاد أولاً بأول على الصفحة الرسمية للمحافظة، وصفحات مجالس المدن، كما سيتم الإعلان عن طريق رؤساء القرى والمدن للمواطنين، خشية تعرضهم لحوادث.

وتغلق إدارة المرور الطرق، سواء رافد الطريق الدولي الساحلي، أو روافده، في حالة الشبورة الكثيفة، حرصا على حياة المواطنين والمسافرين من كفر الشيخ للمحافظات الاخرى أو الانتقال داخل مراكز المحافظة.

الإسعاف والمرور يطالبان بتوخي الحذر

فيما طالبت إدارة مرور كفر الشيخ، برئاسة العميد سامح رشاد، مدير الإدارة، السائقين على الطرق العامة والفرعية والدولية، بتوخي الحذر وخفض السرعات، لسوء الأحوال الجوية التي تعرضت لها كفر الشيخ، واتباع الإرشادات المرورية حفاظًا على أرواحهم وأرواح الركاب، خاصة سائقي السيارات الأجرة، كما حذرت إدارة المرور السائقين، من السرعة الزائدة، خاصة على الطريق الدولي الساحلي أو رافده.

كما ناشد مرفق إسعاف كفر الشيخ، برئاسة الدكتور أحمد الجنزوري، السائقين بتوخي الحذر والحيطة أثناء المرور على الطرق، قائلاً إنه يجب على المارة والسائقين توخي الحذر لهطول الأمطار على الطرق، ووجود رؤية ضبابية.

وأعلن المرفق، رفع حالة الطوارئ القصوى على بعض طرق المحافظة، معلنا رفع حالة الطوارئ على التمركزات الدولية والساحلية وتمركزات الطرق الرئيسية وتحريك أي تمركز بصفة عاجلة.