الأرصاد تشكف حالة الطقس حتى آخر الأسبوع: أمطار وعودة الشبورة الخميس

قال الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنَّ هناك انخفاض كبير في درجات الحرارة خلال الفترة الحالية، وهو ما ظهر بشكل واضح في فترات النهار وفترات الليل، وما يزود إحساسنا بالبرودة هو نشاط الرياح الذي نشهده خلال هذه الفترة، حيث تصل درجة الحرارة اليوم على القاهرة 18 درجة مئوية بانخفاض درجتين عن أمس.

وتابع: «نستشعر بشدة البرودة في الساعات المتأخرة من الليل والساعات الأولى من الصباح مع تسجيل درجة الحرارة الصغري التي تتراوح ما بين 10 و12 درجة مئوية على شمال البلاد».

أمطار متوسطة الشدة على السواحل الشمالية

وأضاف مدير مركز التحاليل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، في برنامج «صباح البلد»، المذاع على فضائية صدي البلد، أنَّ المدن الجديدة والمكشوفة تصل درجة الحرارة فيها إلى 9 درجات، ومحافظات شمال الصعيد تصل فيها درجة الحرارة إلى 7 درجات، لافتًا إلى أنَّ فرص الأمطار الموجودة خلال هذه الأيام تعطينا إحساس بالدخول في فصل الشتاء، ووصلت الأمطار أمس على القاهرة وكانت خفيفة، ولكنها كانت متوسطة الشدة على السواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري.

عودة الشبورة المائية مرة أخري يوم الخميس

واستكمل أنَّ هذا الطقس مستمر معنا خلال الأيام المقبلة، وفرص تكون الشبورة المائية من الصعب تكونها خاصة مع وجود نشاط الرياح وحالات عدم الاستقرار التي نشهدها حاليا، «المطر عندنا والبرد أحسن من الشبورة رغم أنها أحد علامات الاستقرار في الأحوال الجوية إلا أن التقلبات الجوية التي نشهدها حاليا أفضل بالنسبة لنا ولكنها لن تستمر معنا كثيرا لكنها حتي يوم الأربعاء فقط فرص سقوط الأمطار ونشاط الرياح، واعتبارا من يوم الخميس ستعاود الشبورة مرة أخرى على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية».

وأشار إلى أنَّ انخفاض درجات الحرارة سيستمر معنا خلال الأيام المقبلة نظرا لطبيعة الوقت الحالي، متابعًا «يوم الخميس مع بداية ظهور الشبورة سيكون هناك كتل هوائية باردة مصدرها باردة سواء في غرب آسيا أو شرق أوروبا لأن الكتل الهوائية القادمة من هذه الأماكن تكون منخفضة ودرجة حرارتها تتراوح من 18 إلى 20 درجة مئوية بخلاف الكتل الهوائية التي كانت موجودة في أول فصل الشتاء التي كانت قادمة من شبة الجزيرة العربية وترفع درجة الحرارة إلى 26 و27 درجة».