محافظ الفيوم يوجه بتوفير الرعاية الطبية لطفلتين وتوفير بطاريات القوقعة
كتب:
أسماء أبو السعود
05:53 ص | الثلاثاء 19 يناير 2021
محافظ الفيوم يوجه بتوفير الرعاية الطبية لطفلتين وتوفير بطاريات القوقعة
وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتوفير كل أوجه الرعاية الصحية لطفلتين استوقفه والدهما خلال الزيارة، مُطالبًا بتوفير بطاريات لقوقعة الأذن التي تم زراعتها لهما، كما وجه المحافظ، والد الطفلتين، بالتوجه غداً إلى مستشفى التأمين الصحي لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لطفلتيه، موجهاً مدير عام التأمين الصحي باتخاذ الإجراءت الطبية اللازمة في هذا الشأن.
وكان محافظ الفيوم، قد فاجأ، مستشفى طامية المركزي بزيارة تفقدية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة التزام كافة العاملين بالمستشفى بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد 19 المستجد والشهير بـ«كورونا».
وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، إنّ جولة المحافظ التفقدية لمستشفى طامية شملت تفقد سير العمل في أقسام الاستقبال والطوارئ، وأكد المحافظ على ضرورة التزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين في المستشفى، وكذا المواطنين المترددين عليها بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، واستخدام أدوات الحماية الشخصية للوقاية من عدوي فيروس كورونا المستجد.
وأضاف المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم أنّ المحافظ قام بمراجعة توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية للفرق الطبية في المستشفى، وكذا إجراءات استقبال الحالات، فضلاً عن التأكد من التزام المستشفى بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وطرق الفحص وتوفير الرعاية الطبية.
وكشف «التوني» أنّ المحافظ التقى عدداً من الأطباء وفرق التمريض والمواطنين المترددين على المستشفى.
وأشار المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أنّ المحافظ تفقد أيضاً قرى جبلة، ومعصرة صاوى، وكفرمحفوظ، ومدينة طامية، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والقرارات الوزارية وأوقات العمل، موجهاً بغلق مقهى في مدينة طامية لمخالفته القرارات الوزارية، وتقديم الشيشة للمواطنين بالمخالفة، وإشغال الطريق العام.