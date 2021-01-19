محافظ الفيوم يوجه بتوفير الرعاية الطبية لطفلتين وتوفير بطاريات القوقعة

وجه الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بتوفير كل أوجه الرعاية الصحية لطفلتين استوقفه والدهما خلال الزيارة، مُطالبًا بتوفير بطاريات لقوقعة الأذن التي تم زراعتها لهما، كما وجه المحافظ، والد الطفلتين، بالتوجه غداً إلى مستشفى التأمين الصحي لإنهاء الإجراءات المتعلقة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لطفلتيه، موجهاً مدير عام التأمين الصحي باتخاذ الإجراءت الطبية اللازمة في هذا الشأن.

وكان محافظ الفيوم، قد فاجأ، مستشفى طامية المركزي بزيارة تفقدية، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، للتأكد من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة التزام كافة العاملين بالمستشفى بالإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كوفيد 19 المستجد والشهير بـ«كورونا».

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم، إنّ جولة المحافظ التفقدية لمستشفى طامية شملت تفقد سير العمل في أقسام الاستقبال والطوارئ، وأكد المحافظ على ضرورة التزام الأطباء وأطقم التمريض وكافة العاملين في المستشفى، وكذا المواطنين المترددين عليها بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، واستخدام أدوات الحماية الشخصية للوقاية من عدوي فيروس كورونا المستجد.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم محافظة الفيوم أنّ المحافظ قام بمراجعة توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية للفرق الطبية في المستشفى، وكذا إجراءات استقبال الحالات، فضلاً عن التأكد من التزام المستشفى بالإجراءات المتبعة في استقبال الحالات وطرق الفحص وتوفير الرعاية الطبية.

وكشف «التوني» أنّ المحافظ التقى عدداً من الأطباء وفرق التمريض والمواطنين المترددين على المستشفى.

وأشار المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، إلى أنّ المحافظ تفقد أيضاً قرى جبلة، ومعصرة صاوى، وكفرمحفوظ، ومدينة طامية، للتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والقرارات الوزارية وأوقات العمل، موجهاً بغلق مقهى في مدينة طامية لمخالفته القرارات الوزارية، وتقديم الشيشة للمواطنين بالمخالفة، وإشغال الطريق العام.