إصابة 3 أشخاص في انقلاب سيارة بالفيوم

أُصيب ثلاثة أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة،ظهر اليوم الاثنين، إثر السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق ما تسبب في وقوع الحادث.

تلقي اللواء رمزي البسيوني المزين، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد ثابت عطوة مأمور مركز شرطة سنورس، بورود بلاغًا من مرفق الإسعاف بالفيوم بانقلاب سيارة ملاكى على طريق «القاهرة – الفيوم»، الصحراوي، بين أبو عيطة ومدخل طامية، وأسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص.

وكشفت التحريات الأولية برئاسة الرائد أسامة قرني رئيس مباحث مركز سنورس، أنّ الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة للسيارة الملاكي، حيث كان سيصطدم بإحدى السيارات من الخلف، وحينما حاول قائد السيارة تفادي الاصطدام بالسيارة التي أمامه من الخلف اختلت عجلة القيادة في يده ولم يتمكن من السيطرة عليها.

وأشارت التحريات إلى أنّ المُصابين هم ياسمين حميدة محمد (18 عامًا)، وحسين محمد أحمد (37 عامًا)، وإسلام خيري سيد (32 عامًا).

وعلى الفور هرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام لتقديم الرعاية الطبية اللازمة، فيما تولت قوات المرور والحماية المدنية من إزالة آثار الحادث، ورفع السيارة على جانب الطريق، وتسيير الحركة المرورية.

جدير بالذكر أنّ 5 أشخاص أُصيبوا أيضًا في حادث تصادم بين دراجة نارية وتوك توك على الطريق الواصل بين قرية المعصرة وكفر محفوظ في نططاق دائرة قسم شرطة طامية، بسبب السرعة الزائدة ما أسفر عن تصادمهما، وإصابة مسقليهما، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.