«سيدات الجزيرة» يكسرن قواعد «أديب» في الفاصل: عندنا حكايات في الطرشي

«فاصل إعلاني ونرجع تاني في الفقرة القادمة، لسه عندي حكايات في الحلويات ابقوا معانا»، جملة شهيرة اعتاد عليها الإعلامي عمرو أديب قبل الخروج لأي فاصل، في برنامج «الحكاية»، الذي يُعرض على شاشة «mbc مصر»، لكن كسر القاعدة اليوم بعد واقعة «التورتة الجنسية» والتي قامت بها سيدات في نادي الجزيرة.

أديب: يعني الحكايات حبكت أوي تبقى بالحلويات؟

وراجع «أديب»، نفسه عندما نوى الخروج لفاصل إعلاني، حيث قال «لسة عندي حكايات في الحلويات»، ثم علق سريعًا: «لأ .. حلويات إيه بقى.. مفيش حلويات، أنا معنديش حكايات في الحلويات، لأ مش عاوز حلويات، عندي حكايات في الطرشي وفي المخلل، يعني هي حبكت بقى خلاص تبقى الحكايات في الحلويات».

ضجة كبيرة أحدثتها مجموعة الصور التي انتشرت على مواقع التواصل لاجتماعي فيسبوك، لعدد من عضوات نادي الجزيرة وهن يضحكن خلال تناولهن قطع من الحلوى على شكل ألعاب جنسية، لتنتشر تلك الصورة بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وعلى إثر تلك الواقعة، أعلنت وزارة الشباب خلال بيان لها عن تشكيل لجنة قانونية للتحقيق، واتخاذ القرارات المناسبة في شأن الواقعة، وأكد البيان أن اللجنة توجهت صباح اليوم لمقر النادي، وبدأت في التحقيق في الواقعة لاتخاذ القرارات الصارمة تجاه المتسببين والمشاركين بتلك الواقعة.

الشرطة تلقي القبض على مصنعة الحلوى في هيئة أعضاء تناسلية

وكانت الشرطة، ألقت القبض على المتهمة من داخل منزلها بجاردن سيتي، بعدما أشارت التحريات إلى ضلوعها في تصنيع الحلوى فى هيئة أعضاء تناسلية، وانهارت المتهمة بعد القبض عليها، وأكدت أنها صنعت الحلوى بناء على طلب عضوات النادي، اللاتي طلبن منها تشكيل هذه الحلوى، وأرسلوا لها صورا على تطبيق واتساب، لتصنيع أشكالا شبيهة بها، ثم تم إخلاء سبيلها بعد ذلك.