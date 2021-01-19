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سعد لمجرد: مستعد لتقديم الأذان بصوتي صدقة جارية (فيديو)

كتب:

ياسمين محمود
02:56 ص | الثلاثاء 19 يناير 2021
سعد لمجرد

سعد لمجرد

أعلن المطرب المغربي سعد لمجرد خلال استضافته ببرنامج «trending» على قناة mbc استعداده لتقديم الأذان بصوته كصدقة جارية.

وقال لمجرد خلال البرنامج «اتجهت مؤخرا للأناشيد الدينية لأنني فكرت إننا نغني للحب ولا يصح أن ننسى ربنا لا بد من عمل شيء كصدقة جارية لذلك سأقدم الفترة المقبلة عدة أعمال منها الأذان بصوتي وسيتم عرضه على عدد من الإذاعات لمن يرغب في بثه وقت الأذان.

وأضاف لمجرد أنه يستعد لخوض تجربة التمثيل بعد تحضير لهذه الخطوة استغرق 5 سنوات إلى أن استقر على ورق يعمل عليه في الوقت الحالي.

حقق لمجرد مؤخرا نجاح كبير بكليبه «عدى الكلام» والذي يعد التجربة الأولى باللغة المصرية لـ لمجرد، ويسعى من خلالها الوصول إلى جمهور المشرق العربي، وتصدرت الأغنية قائمة التوب 5 على تطبيق «أنغامي»، فى مصر والمغرب الأغنية من كلمات أمير طعيمة، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

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