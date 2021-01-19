عمرو أديب عن واقعة «التورتة الجنسية»: نُكتة سخيفة وسمجة

علق الإعلامي عمرو أديب، على واقعة احتفال عدد من السيدات بنادي الجزيرة، بحلوى على شكل أعضاء تناسلية، والتي أثارت حالة من الجدل والغضب على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ اعتبره البعض تعديا على القيم والآداب والعادات المصرية الموروثة، واصفين الواقعة بـ«المسيئة»، حيث وصفها أديب بـ«نكتة سخيفة وسمجة».

نادي الجزيرة عريق ومُحترم وله تاريخ

وأضاف «أديب»، خلال تقديمه برنامج «الحكاية»، الذي يُعرض على شاشة «mbc مصر»، أن نادي الجزيرة عريق ومُحترم وله تاريخ، ومن ينتمي لعضويته يجلس فيه طوال الوقت ويحبون أن يقيموا مناسباتهم بداخله، «السيدات دول اختاروا يبقى الاحتفال بالشكل ده، كان هذا الأمر سيستمر بدون أي مشاكل، بس هي واقعة مؤسفة».

يجب البحث عن ناشر صور الواقعة على السوشيال

وتابع: «ممكن نقول إنهم اعتبروها دعابة وقبلوها بينهم وبين بعض، بس فيه حد صور ونزل الصور ده على السوشيال، ده لازم يدوروا عليه ويجبوه، مصر كلها بقت تتكلم عن التورته الجنسية، أمر غريب وشاذ، والأغرب في الأمر عن القبض على السيدة التي قامت بخبز هذه الكعكات الجنسية، قالوا دلوقتي خرجت بكفالة 5 آلاف جنيه».

المجتمع المصري انقسم لمعسكرين حول الواقعة

وأوضح أن المجتمع المصري انقسم إلى مُعسكرين، الأول وهو الأغلبية يقول أن هذا الأمر مرفوض وغير مقبول، «بيقولوا ازاي الستات المحترمات يعملوا كده، وفين الأخلاق وفين المبادئ، فيه رأي ثاني بيقول متكبروش الموضوع، الناس دي عندها عيال وتعرضوا لكمية إحراج رهيبة، وأن اللي نزل الصور على السوشيال هو السبب في ده كله».