خيري رمضان يتعاطف مع «سيدات الجزيرة».. وطارق جميل: ارتكبوا جريمة آداب

واقعة جديدة أثارت الرأي العام بطلاتها بعض سيدات المجتمع كبار السن من «هوانم» نادي الجزيرة بعدما تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورا لهن وهن يتداولن «تورتة وكوكيز» على شكل أعضاء جنسية، ما أثار استياء البعض، خاصة لحدوث ذلك في نادي الجزيرة والذي يعتبر أعضاؤه من صفوة المجتمع حيث انقسم البعض بين من يرى ضرورة عقابهم باعتبار ما ارتكبوه جريمة وبين من تعاطف معهم واعتبر أن ما فعلوه هو مزاح في جلسه خاصة بينهم وهذه الآراء نرصدها لكم كما يلي:

طارق جميل سعيد: ما حدث جريمة مخلة بالآداب

المستشار طارق جميل سعيد المحامي علق على الواقعة مشيرًا أنه يجب التفرقة بين المكان العام والمكان الخاص مضيفًا «لو كانوا عملوا الاحتفال ده في مكان خاص في منزل مكنش فيه جريمة لكن ده مكان عام»، مشددًا على أن تناول الكعكات الجنسية في مكان عام تشكل أكثر من جريمة، مؤكدًا أن تصنيع الكيكة يعتبر جنحة صنع أشياء منافية للآداب طبقا لنص المادة 178 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 5000 جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صور محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو اشارات رمزية من غير ذلك من الأشياء والصور العامة إذا كانت منافية للآداب العامة.

وأوضح سعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية» المذاع عبر فضائية «mbc مصر» أن هذه تعتبر جريمة ويعاقب عليها وأنها جريمة مخلة بالآداب وأن محكمة النقض أكدت أن كل كل ما يخدش حياء المرء في العين أو الأذن يعد جريمة، مشيرًا إلى أن النشر جريمة وأن حيازة أشياء منافية للآداب العامة تعتبر جنحة، مشددًا على أن الواقعة تشكل جريمة منافية للآداب.

واستشهد سعيد ببيت الشعر القائل «إنما الأمم الأخلاق ما بقيت» مضيفًا «ده نادي وفيه أطفال وهيشاهدوا المناظر دي والأشكال دي وهيبقى الكبار هما اللي بيرتكبوا الأفعال المشينة دي» متسائلًا «عايز الطفل لما يشوف ناس كبار في السن ده وبالثقافة دي وبالمرجعية دي وبيشوفهم بيعملوا ده هل ده الصح».

واستنكر سعيد ادعاء البعض أن ما فعلوه شيء خاص «حاجة خاصة يعملوها في البيت لكن ده مكان عام يلتزموا بضوابط المكان العام وبآداب المكان العام والقانون المنظم للمكان العام وبحرمة الناس المتواجدين معاهم لكن الكيفية دي ويبقى ناس بالقيمة دي والثقافة والمستوى الاجتماعي ده يبقى غير مقبول انهم يقولوا كده».

خيري رمضان يتعاطف مع سيدات نادي الجزيرة

أعرب الإعلامي خيري رمضان، عن تعاطفه مع سيدات «نادي الجزيرة»، وقال خلال تقديمه برنامج «حديث القاهرة»، الذي يُعرض على شاشة «القاهرة والناس»، إن مجموعة من السيدات في نادى الجزيرة، بعضهن «جدات»، وفى مراكز مختلفة، والبعض أساتذة جامعة، وكن يحتفلن بعيد ميلاد، وفجأة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعى «الحلويات والتورتة» بأشكال خادشة للحياء.

وأوضح رمضان، أن نادي الجزيرة، يُعد من أندية الصفوة في مصر، «ناس محترمات وكان فيهم أمهات وجدات، عادي جدًا بيحتلفوا بعيد الميلاد، فجأة انتشرت صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي عشان التورتة الخادشة للحياء، دول ناس كبار وبيهرجوا ويضحكوا، تقريبًا حد منهم حب يعمل مفاجأة وجاب لهم علب الحلويات دي».

وتابع: «السيدات دول لقوا فيها التورتة على أشكال مخلة، اتصوروا وضحكوا وهما مندهشين، مين فينا مش بيهزر أحيانا في الحاجات الضيقة اللي فيها شوية قلة أدب، اللي مستغربة أن الموضوع تحول لمذبحة، نادي الجزيرة بيحقق ووزارة الرياضة تدخلت وبقى في موقف منتهى الحرج، الناس تهاجمهم كأنهم اتمسكوا في شقة آداب، ما هذه القسوة».

وواصل: «لا يصح استخدام الموبايل في مثل هذه الأمور، أنا متعاطف مع سيدات نادى الجزيرة، فالتكنولوجيا اللعينة نستخدمها بشكل خاطئ».

وألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهمة بتصنيع قطع تورتة على هيئة أعضاء تناسلية، وظهرت فيه صور لأعضاء نادي الجزيرة، أثناء احتفالهن بعيد ميلاد إحداهن، حيث تضمنت الصور قطع من التورتة والحلوى، على هيئة أعضاء تناسلية، وانتشرت الصور على موقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، قبلما تخلي سبيلها النيابة العامة بكفالة.