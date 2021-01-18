من تداول الصور لإخلاء السبيل.. القصة الكاملة لواقعة الحلوى الجنسية بنادي الجزيرة

مكان فسيح محاط بالأشجار، تجلس فيه مجموعة من سيدات المجتمع، تتجاوز أعمارهن حاجز الخمسين عاما، أمامهن طاولات عليها حلوى على أشكال للأعضاء التناسلية، تمسكهن وتظهر على وجوههن علامات الضحك الشديد، يمسكن بتلك الحلوى ذات الأشكال المبتذلة، ويلتقطن الصور مع بعضهن البعض.. تلك هي مجموعة الصور التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تبين فيما بعض أنها لعضوات في نادي الجزيرة الرياضي، والتقطت الصور لهن خلال احتفال أقمناه داخل النادي.

تلك الصور تسببت في موجة غضب شديدة على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع العديد من الجهات المعنية للتحرك في جميع الاتجاهات، للتحقيق في تلك الواقعة، التي شهدت تحديد هوية مرتكبي تلك الواقعة، والقبض على مصنعة التورتة وإخلاء سبيلها قبل قليل.

تحرك سريع اتخذته وزارة الشباب والرياضة، للتحقق من الواقعة، ومعاقبة المسؤول عنها، فأصدرت بيانًا، جهلّت فيه اسم النادي، وأوضحت فيه عن تشكيل لجنة قانونية للتحقيق في تلك الواقعة واتخاذ القرار المناسب فيها، وأن اللجنة توجهت صباح اليوم لمقر النادي لاتخاذ قرار صارم تجاه المتسببين والمشاركين بتلك الواقعة.

لم يتوقف تحرك الجهات المسؤولة على وزارة الشباب فقط، فحصت الجهات الأمنية الصور المنتشرة، ونجحت في تحديد هوية 3 عضوات في حفل «تورتة الأعضاء التناسلية»، كذلك حددت هوية ملتقط تلك الصور، ومن تولى مسؤولية نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي.

القبض على مصنعة «التورتة الجنسية»

التحرك السريع من الجهات الأمنية تجاه تلك الواقعة، أسفر عن إلقاء القبض على المسؤولة عن تصنيع تلك الحلوى من مسكنها بالقاهرة، التي تبين أنها شيف حلواني مسجلة، وبمواجهتها بالواقعة اعترفت بارتكابها، وتم اقتيادها لقسم قصر النيل، لاستكمال التحقيقات.

البرلمان يتخذ موفقا في واقعة «سيدات نادي الجزيرة»

لم يغفل مجلس النواب دوره في تلك الواقعة، فتقدم البرلماني خالد عبدالمولى، بطلب إحاطة إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، بشأن الواقعة، وأكد على ضرورة إجراء تحقيق فوري فيما حدث، فإذا تمت الواقعة بعلم مجلس إدارة النادي، فيجب حله وإسقاط العضوية الفورية لكل من ساهم في هذا الحفل المخزي.

إخلاء سبيل مصنعة التورتة بكفالة

بعد التحقيق مع مصنعة التورتة في النيابة العامة، أوضحت المتهمة بعد القبض عليها أنها صنعت الحلوى بناء على طلب العضوات، اللاتي أرسلن لها صورا على تطبيق واتس اب، وطلبن منها تصميم حلوى على هذه الشاكلة.

وبهد انتهاء تحقيقات النيابة وجهت لها النيابة اتهامات تصنيع مأكولات بطريقة تتضمن إيحاءات جنسية صريحة، وأصدرت قرارها بإخلاء سبيلها بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.