الناظر: الأمل كبير في انخفاض أعداد مصابي كورونا آخر يناير

قال الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المركز القومي للبحوث سابقا، إنّه طبقا لخرائط الطقس العالمية التي تنشرها الأقمار الصناعية، متوقع استمرار الموجة الباردة الحالية حتى الإثنين المقبل، على أن تعود درجات الحرارة للارتفاع مرة أخرى ويصبح الطقس دافئ مشمس، اعتبارا من الثلاثاء 26 يناير، ما يساعد على انخفاض أعداد مصابي فيروس كورونا (كوفيد - 19)، خاصة مع الاستقرار الحالي في أعداد المصابين.

موجة دافئة مشمسة اعتبارا من الثلاثاء 26 يناير

وقال استشاري الأمراض الجلدية، في منشور عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: «طبقا لخرائط الطقس العالمية التي تنشرها الأقمار الصناعية، متوقع استمرار الموجة الباردة الحالية تقريبا حتى الإثنين المقبل، واعتبارا من الثلاثاء 26 يناير، متوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيا، لنتعرض لموجة دافئة مشمسة جديدة، مثل تلك التي أكرمنا بها الله وتعرضنا لها منذ أسبوعين ماضيين».

عدد حالات الإصابة الجديدة مستقر نتيجة الإجراءات الاحترازية

وأضاف رئيس المركز القومي للبحوث سابقا: «وبالتالي إذا استمر الاستقرار في عدد حالات الإصابة الجديدة كما هو حاليا، نتيجة التزامنا جميعا بالإجراءات الاحترازية من كمامة وتباعد، فهناك أمل كبير بإذن الله أن نشهد انخفاض جديد في عدد الحالات خلال الأسبوع الأخير من يناير».

علينا التمسك الشديد بالإجراءات الاحترازية

وأتمّ الناظر: «أملنا في الله كبير أن يمتد دفء هذا الشتاء خلال فبراير، لنعبر أصعب شهرين في السنة على خير، وعلينا التمسك الشديد بالإجراءات الاحترازية والتفاؤل، والقادم أفضل بمشيئة الله».

وكان الدكتور هاني الناظر، أوصى بالاستحمام 3 مرات فقط في الأسبوع طوال فصل الشتاء، لمن لا يخرج من منزله، لكن من يخرج للعمل أو لأي سبب آخر فعليه الاستحمام يوميا، خاصة بعد العودة إلى المنزل، في ظل ظروف فيروس كورونا.