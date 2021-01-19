علماء: الإصابة بكورونا لا تحميك من السلالة الجديدة

أثبتت دراسات جديدة أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا التي تم تحديدها للمرة الأولى في جنوب أفريقيا ترتبط بسهولة بالخلايا البشرية، وأوضح العلماء وفق «سكاي نيوز» أن الإصابة السابقة بالفيروس ربما توفر حماية أقل من السلالة الجديدة، رغم الآمال في أن تبقى اللقاحات فعالة في الحالتين.

وقال عالم الأوبئة البارز سليم عبدالكريم إن هذا يساعد في تفسير ما يبدو أنه انتشار أسرع للمرض بنحو 50%، كما حدد خبراء في جنوب أفريقيا السلالة «501 واي.في2» أواخر العام الماضي، حيث كانت القوة الدافعة الرئيسية للموجة الثانية من إصابات فيروس كورونا على مستوى البلاد، والتي رفعت معدل الإصابات اليومي إلى ذروة جديدة زادت على 21 ألف حالة في وقت سابق من الشهر الجاري،على أن تكون هذه السلالة واحدة من السلالات الجديدة التي تم اكتشافها في الشهور الأخيرة منهم سلالتان في إنجلترا والبرازيل يخشى العلماء أن تكونا وراء زيادة سرعة انتشار كوفيد-19.

وللوقاية من كورونا يجب التعامل مع كل الأشياء خارج المنزل على أنها يمكن أن تكون مصدر للعدوى، وارتداء الكمامة، مع الحفاظ على وجود مسافة مناسبة مع الآخرين لا تقل عن مترين، وتجنب لمس الوجه أو العينين أو الفم، أو الأسطح خلال التسوق، ويجب تطهير الأيدي باستمرار بالكحول أو المياه والصابون، والاهتمام بتناول الطعام الصحي الذي يحتوي على فيتامينات لتقوية المناعة.

ونصحت وزارة الصحة مصابي كورونا بالتواصل مع الأصدقاء والأهل عن طريق الهاتف ومكالمات الفيديو، لتقليل التوتر، لأن الصحة النفسية تؤثر على مناعة الجسم، كما أكدت الوزارة على ضرورة الابتعاد عن التعرض للأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي للحد من الشعور بالقلق، وفي حال استمرار حالة القلق وعدم القدرة على التحكم بها، يتم التواصل مع فريق الدعم النفسي بالوزارة على الخط الساخن الخاص بها، كما أكدت الوزارة على الابتعاد عن التدخين وشرب الكحوليات والمخدرات.