أمطار غزيرة تجتاح الإسكندرية.. ورفع درجة الاستعداد القصوى
كتب:
مروة مرسى
09:04 ص | الثلاثاء 19 يناير 2021
ميدان المنشية أمطار غزيرة تجتاح الإسكندرية
اجتاحت مدينة الإسكندرية، أمطار غزيرة، منذ قليل، صاحبها ارتفاع منسوب أمواج البحر إلى 4 أمتار وسط توقعات باستمرار الطقس السيء على مدار اليوم.
وأعلنت محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ ورفعت درجة الاستعداد للقصوى للتعامل مع تداعيات الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة الساحلية.
وانتشرت السيارات المخصصة للتعامل مع تداعيات السيول و93 سياره صرف صحي في شوارع المدينة الساحلية للتعامل السريع ومنع حدوث أية تجمعات للمياه في الشوارع لضمان استمرار الحركة المرورية في الشوارع الرئيسية والجانبية.
ورفعت محافظة الإسكندرية حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر وإتباع التعليمات للحفاظ على سلامتهم، من خلال تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار بالتحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كيلومتر في الساعة، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم الانتظار أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة أو البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.
وتتعرض محافظة الإسكندرية لنوة الفيضة الكبرى، منذ يوم الخميس الماضي، ومن المتوقع استمرارها حتى اليوم، حيث تكون موجة التقلبات الجوية في ذروتها، بعدما واصلت الأمطار هطولها ومن المتوقع أن تتواصل غزارتها طوال اليوم الثلاثاء، فيما انتشرت عربات الصرف الصحي في كافة الأحياء، لكسح المياه المتراكمة نتيجة شدة الأمطار.