أمطار غزيرة تجتاح الإسكندرية.. ورفع درجة الاستعداد القصوى

اجتاحت مدينة الإسكندرية، أمطار غزيرة، منذ قليل، صاحبها ارتفاع منسوب أمواج البحر إلى 4 أمتار وسط توقعات باستمرار الطقس السيء على مدار اليوم.

وأعلنت محافظة الإسكندرية حالة الطوارئ ورفعت درجة الاستعداد للقصوى للتعامل مع تداعيات الأمطار الغزيرة التي هطلت على المدينة الساحلية.

وانتشرت السيارات المخصصة للتعامل مع تداعيات السيول و93 سياره صرف صحي في شوارع المدينة الساحلية للتعامل السريع ومنع حدوث أية تجمعات للمياه في الشوارع لضمان استمرار الحركة المرورية في الشوارع الرئيسية والجانبية.

ورفعت محافظة الإسكندرية حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى، في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وأهابت محافظة الإسكندرية ب‏المواطنين توخي الحذر ‏وإتباع التعليمات للحفاظ على سلامتهم، من خلال تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار بالتحرك بسهولة ويسر، وتجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كيلومتر في الساعة، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد، وعدم ‏الانتظار أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة أو ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

وتتعرض محافظة الإسكندرية لنوة الفيضة الكبرى، منذ يوم الخميس الماضي، ومن المتوقع استمرارها حتى اليوم، حيث تكون موجة التقلبات الجوية في ذروتها، بعدما واصلت الأمطار هطولها ومن المتوقع أن تتواصل غزارتها طوال اليوم الثلاثاء، فيما انتشرت عربات الصرف الصحي في كافة الأحياء، لكسح المياه المتراكمة نتيجة شدة الأمطار.