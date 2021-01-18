محافظة الإسكندرية تتأهب لاحتمال هطول أمطار غزيرة غداً

رفعت محافظة الإسكندرية حالة الاستعداد والطوارئ إلى الدرجة القصوى، قبل قليل، في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة على المدينة الساحلية غداً الثلاثاء، مع ارتفاع سرعة الرياح من 25 إلى 33 عقدة، وارتفاع الأمواج في البحر المتوسط من 3.5 إلى 4.5 متر، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.

وأهابت محافظة الإسكندرية ب‏المواطنين توخي الحذر ‏اإتباع التعليمات للحفاظ على سلامتهم، والتي أصدرتها المحافظة، بناءً على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أفادت بوجود إنذار بحري خاص بالبحر الأبيض المتوسط.

وتتضمن تعليمات محافظة الإسكندرية للمواطنين خلال النوة:

• تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار بالتحرك بسهولة ويسر.

• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كيلومتر في الساعة، ‏والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.

• عدم ‏الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.

• عدم ‏البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.

• عدم ‏الااقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية ‏أثناء حدوث البرق تجنباً لخطر الصعق.

• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.

وتتعرض محافظة الإسكندرية لنوة الفيضة الكبرى، منذ يوم الخميس الماضي، ومن المتوقع استمرارها حتى غد الثلاثاء، حيث تكون موجة التقلبات الجوية في ذروتها، بعدما واصلت الأمطار هطولها منذ أمس الأحد، واستمرت اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن تتواصل غزيرة غداً الثلاثاء، فيما انتشرت عربات الصرف الصحي في كافة الأحياء، لكسح المياه المتراكمة نتيجة شدة الأمطار.