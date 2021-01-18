محافظة الإسكندرية تتأهب لاحتمال هطول أمطار غزيرة غداً
كتب:
كيرلس مجدي
09:51 م | الإثنين 18 يناير 2021
نوة الفيضة الكبرى
رفعت محافظة الإسكندرية حالة الاستعداد والطوارئ إلى الدرجة القصوى، قبل قليل، في جميع أجهزتها التنفيذية المعنية للتعامل مع حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وسط توقعات بهطول أمطار غزيرة على المدينة الساحلية غداً الثلاثاء، مع ارتفاع سرعة الرياح من 25 إلى 33 عقدة، وارتفاع الأمواج في البحر المتوسط من 3.5 إلى 4.5 متر، مما يؤدي إلى اضطراب حركة الملاحة البحرية.
وأهابت محافظة الإسكندرية بالمواطنين توخي الحذر اإتباع التعليمات للحفاظ على سلامتهم، والتي أصدرتها المحافظة، بناءً على التوقعات الواردة من الهيئة العامة للأرصاد الجوية، والتي أفادت بوجود إنذار بحري خاص بالبحر الأبيض المتوسط.
وتتضمن تعليمات محافظة الإسكندرية للمواطنين خلال النوة:
• تقليل التحرك بالسيارات، للسماح لسيارت رفع مياه الأمطار بالتحرك بسهولة ويسر.
• تجنب السير بسرعات عالية بالسيارات تتعدى 60 كيلومتر في الساعة، والحفاظ على مسافة أمان أكبر من المعتاد.
• عدم الوقوف أسفل البلكونات القديمة والمتهالكة.
• عدم البقاء في أماكن مفتوحة أثناء حدوث البرق.
• عدم الااقتراب من الأسوار والأجسام المعدنية والسكك الحديدية أثناء حدوث البرق تجنباً لخطر الصعق.
• عدم وقوف السيارات على شنايش الأمطار.
وتتعرض محافظة الإسكندرية لنوة الفيضة الكبرى، منذ يوم الخميس الماضي، ومن المتوقع استمرارها حتى غد الثلاثاء، حيث تكون موجة التقلبات الجوية في ذروتها، بعدما واصلت الأمطار هطولها منذ أمس الأحد، واستمرت اليوم الاثنين، ومن المتوقع أن تتواصل غزيرة غداً الثلاثاء، فيما انتشرت عربات الصرف الصحي في كافة الأحياء، لكسح المياه المتراكمة نتيجة شدة الأمطار.