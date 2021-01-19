انهيار الأب قاتل ابنه في المنصورة لحظة رؤية جثمانه «فيديو»

حصلت «الوطن» على مقطع مصور يظهر بكاء وصراخ والد الطفل أدهم، الذي قتل ذبحا منذ أيام على يد أبيه بالمنصورة في محافظة الدقهلية؛ إذ يظهر في الفيديو جثمان الطفل ملفوفا في عباءة، وغارقا في دماءه، ويحيط به عدد من المواطنين.

كما يظهر المقطع المصور الأب، وهو يبكي ويصرخ بصوت مرتفع، عند رفع العباءة من على وجه الطفل أدهم «ابني.. ابني».

المقطع يثير غضب رواد مواقع التواصل

وأثار مقطع الفيديو الذي تداول بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي غضب المشاركين، مطالبين بتوقع أقصى العقوبة على الأب القاتل.

وتمكن رجال المباحث بمحافظة الدقهلية من فك لغز مقتل الطفل أدهم، 14 عاما، بعد العثور على جثمانه بيوم واحد مذبوحا أسفل أحد الكباري بقرية طناح، التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية.

واعترف الأب بارتكابه الواقعة حيث أكد أمام رجال المباحث أنه اصطحب نجله أدهم، البالغ من العمر 14 عاما، ثم شراؤه مشرط من داخل إحدى الصيدليات، وذبحه أسفل أحد الكباري.

كما أقر الأب بمكان المشرط الطبي الذي ارتكب به جريمته، ومكان حذاء الطفل الذي ألقى به في أحد الأراضي الزراعية؛ لإخفاء المعلومات عن رجال الأمن.

وقال الأب، إنه عاد إلى المنزل، ثم أبلغه أسرته أن الطفل ترك المنزل ولن يعود هذه المرة قريبا، لكن رجال المباحث تمكنوا من العثور على الجثمان في اليوم الثاني، ثم إلقاء القبض على القاتل الذي اعترف بارتكابه الجريمة.

وتداول هاشتاج «حق_ أدهم_ فين» عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الذين طالبوا بتوقيع أقصى العقوبة على الأب القاتل.