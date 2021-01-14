العثور على جثة الطفل «أدهم» في ترعة بالدقهلية بعد يوم من اختفائه

عثر أهالي قرية «ديبو عوام»، التابعة لمركز المنصورة في محافظة الدقهلية، اليوم الخميس، على جثة طفل يبلغ من العمر 13 سنة، مقتولاً وملقى في إحدى الترع، بعد 24 ساعة من تقديم أسرته بلاغ باختفائه.

وسادت حالة من الحزن الشديد قرية «طناح»، بدائرة نفس المركز، بعد الإعلان عن العثور على جثة الطفل «أدهم محمود حسن عبد العظيم»، وطالب الأهالي بسرعة القبض على الجناة والقصاص منهم، بتقديمهم لمحاكمة جنائية.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالي قرية «ديبو عوام»، التابعة لمركز المنصورة، بالعثور على جثة طفل على أحد جانبي الترعة المارة بالقرية، بمحازاة الطريق الواصل بين قريتي «ديبو عوام، وميت عوام».

وعلى الفور، انتقل الرائد أحمد توفيق، رئيس مباحث مركز المنصورة ، إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة الطفل «أدهم»، مقيم قرية «طناح»، التابعة لدائرة المركز، وتبين أن أسرته تبحث عنه منذ أمس الأربعاء، وبالفحص تبين أن المجني عليه كان يقود مركبة «توك توك» يعمل عليها، إلا أنه لم يتم العثور عليه وعلى المركبة.

وبإخطار النيابة العامة، انتقلت إلى مكان الحادث، وأمرت بنقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لبيان سبب الوفاة، وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وسرعة ضبط الجناة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وفي حادث آخر، تلقى مدير أمن الدقهلية إخطاراً من مدير المباحث الجنائية، بورود إشارة إلى مركز شرطة طلخا، من مستشفى شربين المركزي، بوصول "محمد رجب السيد الحسانين"، 18 سنة، حاصل على دبلوم فني، ومقيم بقرية «ديسط»، دائرة المركز، مصاباً بجرح شبه نافذ في الصدر من الجانب الأيسر، ادعاء تعدي.

وبانتقال الضباط إلى مكان البلاغ للفحص والتحري، وبسؤال المصاب اتهم كلاً من «عمر س. ح.»، 19 سنة، طالب، و«أحمد ر. م.»، 24 سنة، فني تبريد وتكيف، يقيمان بذات القرية، بالتعدي عليه بالضرب بألة حادة «مطواة»، بحوزة الأول، وإحداث إصابته، إثر حدوث مشادة كلامية بين المصاب وشقيقه، وتدخل المتهمان للفصل بينهما.

وبتقنين الإجراءات، تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأرشد المتهم الأول عن الأداة المستخدمة، تم التحفظ عليها، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.