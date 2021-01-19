رغم توزيع فايزر.. بريطانيا الأعلى في وفيات كورونا بفعل «السلالة الجديدة»

رغم أن المملكة المتحدة كانت من أوائل البلدان التي بدأت توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، إلا أن بريطانيا أصبحت خلال الأيام القليلة الماضية، تمتلك أعلى معدل وفيات من جراء كوفيد 19 بين دول العالم.

وأظهرت بيانات جمعتها منصة بحثية تابعة لجامعة أكسفورد ، أن معدل الوفيات اليومي في بريطانيا بلغ 935 حالة، خلال الأسبوع الماضي وفقا لشبكة «سكاي نيوز» البريطانية.

وهذا يعني أن معدل الوفيات في بلغ 16.5 شخصا لكل مليون من السكان، وهو المعدل الأعلى في العالم كله خلال الأسبوع الماضي.

وجاءت في المرتبة الثانية التشيك بنسبة 16.3 وفاة لكل مليون، والبرتغال في المرتبة الثالثة بنسبة 14.8، ثم سلوفاكيا رابعة بنسبة 14.5، وليتوانيا خامسة بواقع 13.0 وفاة.

وكانت بريطانيا أول دولة باشرت في توزيع لقاح «فايزر بيونتك» الأمريكي في مطلع ديسمبر الماضي، كما باشرت في استخدام لقاح «أكسفورد أسترازينيكا» المحلي، مطلع يناير الجاري.

والأحد سجلت البلاد 1295 حالة وفاة، مقابل 671 وفاة، الإثنين.

ورصدت المملكة المتحدة أكثر من 3 ملايين و400 ألف إصابة، منها نحو 89 ألف وفاة

فى السياق ذاته دشنت بريطانيا خطة لتطعيم كل البالغين من مواطنيها ضد فيروس كورونا، وتخطط لمنح كل مواطن جرعة واحدة على الأقل من لقاح «كوفيد- 19»، على أن يتم تمديد الوقت بين جرعات اللقاح من 21 يوم إلى 12 أسبوع بهدف حصول المزيد من الأشخاص على جرعة واحدة على الأقل في زمن قياسي.

وتستهدف بريطانيا الانتهاء من التطعيم الشامل خلال 8 أشهر أي بحلول سبتمبر المقبل.

وكانت بريطانيا أول دولة في العالم تطلق حملة تطعيم ضد كورونا في ديسمبر الماضي باستخدام لقاح فايزر، قبل أن تعلن ظهور سلالة جديدة من الفيروس منتصف الشهر ذاته أكثر انتشارا.

وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، أول أمس إن الحكومة لا تزال تفتح مواقع جديدة للتطعيم، وإنها ستبدأ قريبا وبشكل تجريبي تنفيذ فكرة التطعيم على مدار الساعة دون توقف في بعض المواقع للمساعدة في الاسراع بوتيرة التطعيم باللقاح.

وأوضح راب: «هدفنا بحلول سبتمبر أن نقدم جرعة أولى لجميع البالغين.. إذا تمكنا من تحقيق ذلك في وقت أقل فسيكون عظيما، لكن هذه هي خارطة الطريق»، بحسب شبكة «سكاي نيوز».

ويتجاوز تعداد البالغين في بريطانيا 51 مليون شخص من مجموع سكانها البالغ 67.5 مليون نسمة.

وتستهدف الخطة تطعيم الأفراد فوق سن السبعين، والعاملين في المجال الصحي والمعرضين بشكل خاص لفيروس كورونا ثم فوق الخمسين عاما، وتنتهي بالأفراد الذين تزيد أعمارهم على 18 عاما.