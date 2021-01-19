هطول أمطار غزيرة بكفر الشيخ والمحافظة تعلن الطوارئ

هطلت أمطار غزيرة على مناطق متفرقة بمحافظة كفر الشيخ، قبل قليل، ما دفع المحافظة لاستمرار حالة الطوارئ، بينما انتشرت فرق ومعدات مجالس المدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، في الشوارع، لرفع المياه وخاصة امام المصالح الحكومية وبالشوارع الرئيسية بالمدن والقرى لتسهيل حركة المواطنين

وأعلنت محافظة كفر الشيخ، حالة الطوارئ، لمواجهة الطقس السيئ، فضلاً عن نشر خرائط الأرصاد الجوية للمواطنين أولاً بأول، والتنسيق مع كافة الجهات بما فيهم الحماية المدنية، للتدخل حال تطلب الأمر ذلك، بالإضافة إلى انعقاد غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام بشكل دائم، وانعقاد غرف عمليات مجالس المدن.

واتخذت الوحدات المحلية كافة إجراءات الحيطة والحذر، وسط جهود رفع مياه الأمطار بجميع مدن وقرى المحافظة ،ومواصلة صيانة شبكات صفايات الأمطار والصرف الصحي والكهرباء ومراجعة سلامة خطوط الغاز مع انعقاد غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة والفرعية بالمراكز والمدن على مدار الساعة.

من جانبه قال اللواء جمال نور الدين، محافظ الأقليم، إنه تابع أعمال رفع مياه الأمطار بالأحياء والشوارع، وتابع أعمال انتشار معدات وفرق الطوارئ لمواجهة موجة الطقس السيئ، وسحب تجمعات المياه وإزالة مخلفات الأمطار، وذلك تزامنًا مع رفع درجة الاستعداد القصوى بكافة أجهزة المحافظة، واتخاذ كافة إجراءات الحيطة والحذر.

وأكد نور الدين، على تواصل وتكاتف جميع الجهات المعنية والدفع بمعدات شركة مياه الشرب للعمل جنبًا إلى جنب مع معدات الوحدات المحلية، والتدخل السريع، والحماية المدنية، لكسح وشفط تجمعات مياه الأمطار بالشوارع والميادين الحيوية وتسهيل الحركة المرورية بمراكز وقرى المحافظة، والتواجد على مدار اليوم لمواجهة سوء الأحوال الجوية، فضلاً عن توجيه رؤساء المدن بإخطار غرفة العمليات بالطوارئ اولاً بأول، بالإضافة إلى ارسال تقرير عن حالة المرافق العامة على مدار الساعة.