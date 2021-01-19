مياه أسيوط تناقش آليات الدعم الفني للحلول المتكاملة للمياه

استقبلت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد فريق المكتب الاستشارى Tetra Tech لبحث آليات تنفيذ مشروع الدعم الفنى للحلول المتكاملة للمياه (IWSS)والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية، والذى يهدف لتحسين أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والجارى تنفيذه بالتنسيق مع الشركة القابضة للمياه في محافظات «المنيا - أسيوط – سوهاج – قنا – الاقصر» والممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية كمساهمة لدعم خطة الشركة القابضة بمياه الشرب والصرف الصحى

والتقى المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، أعضاء الفريق لمناقشة ما تم انجازه خلال الفترة الماضية وعرض الخطط المستقبلية .

جاء الاجتماع للوقوف على إجراءات الشركة لتقليل نسبة الفاقد من المياه المنتجة وتدقيق البيانات الخاصة بالكميات المنتجة الفعلية للمحطات فى ضوء عدد ساعات التشغيل والطاقة الفعلية المعمول بها وضرورة الكشف عن التسريبات الموجودة بالشبكات وعمل احلال وتجديد للقديم منها ، كما ناقش الاجتماع اجراءات القطاع التجارى فى كشف وصلات الخلسة وتحديث بيانات العملاء وتقديم خدمات مميكنة لتسجيل القراءات والاستعلام ومن ثم ظهور العديد من الكميات التى لا يتم المحاسبة عليها وتغيير العدادات المعطلة بأخرى جديدة وتغيير الوصلات وعمل اشتراكات جديدة.

وناقش الاجتماع كيفية تقديم الدعم الفنى فى كل مجالات التشغيل والصيانة من أجل الارتقاء بمؤشرات الآداء الخدمى وتطويرها وعرضها على رؤساء مجالس الادارات لاتخاذ القرارات اللازمة لصالح العمل فى ضوئها، وتقليل نسبة الفاقد وتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للشركة ووضع خطة خمسية استراتيجية للشركة ضمن الرؤية والرسالة الجديدة.

وتناول الاجتماع اعادة تأهيل عدد 3 معامل مياه ومعمل صرف صحي مركزى وتمكينهم من الحصول على شهادة الــ ISO وتطوير برامج الكترونية لمتابعة المعامل، ومهد الاجتماع لدعم المعمل المركزى وتأهيله بمعمل بكترولوجى يشمل جميع الأجهزة والتقنيات اللازمة لاجراء التحاليل .

من جهة أخرى، تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط محطة معالجة صرف صحي مدينة منفلوط بقرية العتامنة بالظهير الصحراوي، ضمن مشروع الصرف الصحي المتكامل بطاقة 38 ألف م3 وعلى مساحة 175 فدانًا كمرحلة أولى وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 460 مليون جنيه ويخدم مدينة منفلوط وقرية نزة قرار وبني مجد وسراوة بإجمالي عدد مستفيدين 300 ألف نسمة

وتفقد المحافظ غرفة الكلور وغرفة طلبمات الرفع واستمع إلى شرح من المدير التنفيذى للمشروع بشركة المشروعات الصناعية والهندسية المنفذة للمشروع للوقوف على معدلات التنفيذ مشددًا على تذليل العقبات تمهيدًا للانتهاء من المشروع وتشغيله وتسليمه لشركة مياه الشرب والصرف الصحي وسرعة دخول المحطة للخدمة ضمن المشروع المتكامل لصرف صحي مدينة منفلوط كما تفقد المحافظ بعض أحواض تجميع المياه بالمحطة.