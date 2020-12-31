مياه أسيوط تستعد للعام الجديد بإطلاق قناتها على يوتيوب

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، اليوم الخميس، عن إطلاق قناة باسم الشركة على موقع "يوتيوب"، كبداية جديدة مع مستهل العام الجديد، والذي تستقبلع الشركة بطفرة تكنولوجيه، تنطلق من انجازات العام المنقضي 2020، لترسم منذ الخطوة الأولى في مسيرة 2021 أهدافاً صادقة، تسعى للتواصل بشتى السبل المتاحة مع عملائها.

وأوضح المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن قناة الشركة المعلنة باسم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، تستهدف تقديم كل الأخبار والأحداث وأهم المشروعات والمناقصات والتعاقدات والتدريبات والخدمات المقدمة للعملاء، وأهم فكر مستحدث يسعى لتقديم حلول جذرية لأي معاناة تلحق بالمواطنين.

كما تقدم قناة الشركة على يوتيوب عدداً من البرامج التدريبية، للارتقاء بكفاءة العاملين، وأهم التدعيمات التى مدت بها إمكانات الشركة، وأهم الإنجازات التي تحققت، لترسم القناة صورة ذهنية قوامها الشفافية والمصداقية لكل محتواها، كما تمثل جسراً من التواصل بين الشركة وعملائها.

وأضاف رئيس مياه أسيوط أن إنتاج القناة يستهدف تقديم كل جديد بكافة أقسام الشركة، حيث تسمح القناة لكل مشاهديها بمتابعة الأحداث الجارية أولاً بأول، متمنياً أن تحقق القناة طفرة جديدة فى منظومة العمل المؤسسي الهادف للتميز الخدمي سرعة وجودة.

وأوضح أن القناة متاحة على https://www.youtube.com/channel/UC73LZeR5Yr5TE7fsTzvZSVw فضلاً عن إتاحة جميع قنوات التواصل، من بينها الخط ساخن 125 من أي تليفون أرضي، أو الاتصال من خلال الهاتف المحمول على رقم 01280733990، والواتساب على رقم 01206179891، ومن خلال الصفحة الرسمية للشركة، وتطبيق الهاتف المحمول، وتطبيق قراءتي المجاني، وبرنامج CMS الإلكتروني، معرباً عن أمله في تحقيق مزيد من التقدم والتطور والنهضة.