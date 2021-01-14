تدريب عملي ونظري لمسؤولي السلامة والصحة المهنية بشركة مياه أسيوط

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، تدريبًا عمليًا ونظريًا لأخصائي السلامة والصحة المهنية بجميع المناطق الخاصة بالشركة، في إطار حرص الشركة على تأمين بيئة العمل والحفاظ على سلامة العاملين من أي أخطار تلحق بهم في بيئة العمل، باعتبارهم العنصر الأثمن الذي تمتلكه الشركة كدافع أساسي لتحقيق كل تقدم وارتقاء بمؤشرات المستوى الخدمى المقدم للمواطنين فى شتى مناطق المحافظة .

وأصدر المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، تعليماته بالبدء الفوري في وضع مخطط تدريبي من إدارة التدريب بالإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية لكل المناطق التابعة للشركة، وبالتحديد فيما يخص أساليب التعامل مع تسريب غاز الكلور والحد من انتشاره وكيفية عمل الإسعافات الأولية لفرد مصاب، وكذلك ضرورة المداومة على التدريب باستمرار للتأكد من جاهزية العاملين بالتعامل السريع والآمن، على أن تتم التدريبات العملية بمركز السلامة والصحة المهنية المجهز بمقر محطة نزلة عبد اللاه المرشحة على أحدث مستوى من الامكانات ، مدعم ذلك التدريب العملي بآخر نظرى لرفع المستوى الثقافى للمختصين حتى يؤدوا التدريبات العملية في ضوء خلفية معرفية وثقافية واضحةز

وأكد «عبدالغفار»، ضرورة إجراء اختبار عملي ونظري للمتدربين بنهاية البرنامج التدريبي، للتأكد من فاعليات التدريبات المقدمة ومدى اكسابها للمختصين ومدى التزامهم بها فى بيئة العمل، على أن يتم تعزيز تلك التدريبات التي اجتازها المتدربون بمنحهم شهادة اجتياز وتخط تكريما وتشجيعا لهم على اجتياز مثل هذه التدريبات.

وشدد على ضرورة حفظ كل المواد العلمية فى المكتبة الإلكترونية وتحديثها أولًا بأول، وذلك لرسم خطة محكمة لما تم إنجازه وتحديد أهم الاحتياجات اللازمة للارتقاء بكل جوانب الكوادر البشرية الساعية للنهوض بمعدلات الأداء الخدمى للمواطن الأسيوطى بجميع أرجاء المحافظة.