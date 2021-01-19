برلماني يطالب بسرعة افتتاح مستشفى الإسماعيلية

طالب النائب سامي سليم عضو مجلس النواب عن الدائرة الثالثة بالاسماعيلية بفتح مستشفي الإسماعيلية العام بعد تطويره.

ووجه النائب طلب إحاطة مقدم لوزير الصحة الدكتور هالة زايد لإعادة افتتاح المستشفي خاصة بعد إغلاقه منذ أكثر من عام.

وقال النائب سامي سليم إن إعادة افتتاح المستشفي سيرفع المعاناة عن أهالينا من مواطني الإسماعيلية ومواطني شمال سيناء المترددين على المستشفي.

واضاف أن المستشفى تم تطويره بشكل كبير وأصبح مركزا متنوعا في طفرة طبية تليق بأهالي الإسماعيلية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وانتهت الشركات المسؤولة من أعمال صيانة مجمع الإسماعيلية الطبى وضم 9 مبان لتقديم الخدمات الطبية فى مختلف التخصصات بمنظومة التأمين الصحى الشامل.

ويشمل المستشفي أقسام اطفال وعظام وجراحة ومخ واعصاب وباطنة وأطفال، ونساء وتوليد وأنف وأذن وحنجرة وجراحة أطفال وروماتيزم وأمراض قلب وصدر، إضافة لقسم متخصص في الاستقبال والطوارئ.

وتبلغ الطاقة السريرية للمجمع 286 سريرًا داخليًا، و64 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 32 حضانة، و13غرفة عمليات مختلفة وبنك الدم.

كما يضم مجمع الإسماعيلية الطبى مركز 30 يونيو الدولى لأمراض الكُلى والمسالك البولية، والذي يضم 108 ماكينات غسيل كلوى، و4 غرف عمليات، بالإضافة إلى 12 عيادة متخصصة فى أمراض الكلى والمسالك البولية.

وقال محافظ الإسماعيلية في تصريحات صحفية خلال اجتماع للمجلس التنفيذي إن مجمع الإسماعيلية الطبى شهد تطورا كبيرا ضمن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بملف التأمين الصحي الشامل.

مؤكدًا بأن الاسماعيلية تشهد أعمال تطوير مراكز طب الأسرة في قرى أبو سلطان بمركز فايد، والرياح بمركز القنطرة ، والشهداء بمدينة الإسماعيلية، والسبع آبار بمركز ابوصوير والسلام والمحطة بمدينة الإسماعيلية ، والكيلو 11 بمركز ومدينة الاسماعيلية والعهدة بمركز القصاصين إضافة إلي استكمال تطوير وحدات طب الأسرة في وادى الملاك بالتل الكبير وحى السلام بمدينة الإسماعيلية والكيلو 2 بمركز الاسماعيلية.