القصة الكاملة لطالبة ضربتها وحبستها مديرة مدرسة وكرمها وزير التعليم

«حبس وتذنيب وحرمان من الطعام ودخول الحمام»، أشكال مختلفة من الإهانة تعرضت لها «هالة محمود شاكر»، ابنة أحد شهداء الوطن، والطالبة بالصف السادس الابتدائي في إحدى المدارس الخاصة بمدينة نصر، وفقا لرواية والدتها بسبب عدم دفع المصروفات.

وترصد «الوطن» القصة الكاملة لواقعة الطالبة «هالة» منذ حبسها وتذنيبها داخل المدرسة، بحجة عدم دفع المصروفات، وحتى تكريم الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لها.

إهانة الطالبة على يد مديرة المدرسة

تبدأ تفاصيل الواقعة وفقًا لرواية والدة الطالبة هالة، والتي حدثت في نهاية شهر ديسمبر الماضي، أن مديرة المدرسة ذهبت إلى فصل «هالة» وطلبت منها أن تأتي إلى مكتبها بشنطتها المدرسية، وهناك وداخل المكتب اعتدت مديرة المدرسة على «هالة» بالضرب بسبب عدم سدادها للمصروفت الدراسية، وتم تذنيب الطالبة عدة ساعات وحبسها داخل المكتبة.

وأكدت والدة «هالة» أن ابنتها تعرضت للحبس والتذنيب ومعاملة قاسية تعرضها خلالها لجروح متفرقة، وكان ذلك بداية من الساعة 8 ونصف صباحا، ولمدة 7 ساعات كاملة من جانب كلا من مديرة المدرسة ومديرة الفصل، كما أنهم منعوا عنها الأكل والشرب وحرموها من دخول الحمام على مدار تلك الفترة، وأشارت إلى أنها وجدت «هالة» في حالة يرثى لها عندما ذهب إلى المدرسة في نهاية اليوم الدراسي لتصطحبها إلى المنزل.

الأم تحرر محضرا بالواقعة

حررت والدة الطفلة هالة محضرا بكافة تفاصيل الواقعة تجاه ابنتها الصغيرة، كما أنها ارفقت مع المحضر تقرير طبي يثبت ما تعرضت له ابنتها، من أجل الحصول على حقها، بالإضافة إلى أنها طالبت المدرسة بتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة داخلها من أجل إثبات صحة الواقعة.

المدرسة ترد: اتهامات كاذبة

وردت إدارة المدرسة من خلال صفحتها الرئيسية على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» تعليقا على الواقعة وما تقوله والدة الطالبة هالة، بأن كل ما تقوله والدتها مجرد إدعاءات قاسية واتهامات كاذبة لم تحدث من الأساس، وتؤكد المدرسة أن الإساءات والإهانات التي ذكرتها غير صحيحة، وذلك بناء على أقوال الشهود الذين كانوا موجودين داخل المدرسة وقتها.

وزير التعليم يكرم الطالبة هالة

استقبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أول أمس الأحد، الطالبة هالة محمود شاكر صاحبة الواقعة وابنة أحد شهداء الوطن، في مكتبه داخل الوزارة، حيث كانت بصحبة والدتها من أجل تكريم «شوقي» للطالبة.

ودار حوار بين كلا من وزير التربية والتعليم والطالبة هالة، وكان في إطار توجيه العديد من النصائح لها وتمنيه لها بالتوفيق في حياتها الدراسية المقبلة، كما أنه حرص على تشجيعها وتحديدا بعد الواقعة والخلاف الذي حدث مع إدارة مدرستها، وأكد «شوقي» لها أن التحقيقات سارية في تلك الواقعة من خلال الشئون القانونية بوزارة التربية والتعليم من أجل محاسبة المخطئ.