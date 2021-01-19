التعليم: المنصات الإلكترونية ساعدتنا على استكمال الفصل الدراسي الأول

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنّ الوزارة نجحت بشكل كبير في استكمال شرح مناهج الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي، عبر المنصات الإلكترونية والقنوات التعليمية، بعد تعليق الدراسة بالمدارس وتأجيل الامتحانات إلى بعد 20 فبراير المقبل، بعد تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا، لافتا إلى أنّ الوزارة استطاعت توفير المناهج لجميع الصفوف الدراسية بمختلف مراحل التعليم، من خلال معلمين أصحاب كفاءات كبيرة فى تخصصاتهم.

وأضاف شوقي، لـ«الوطن»، أنّ الوزارة دائما ما تعمل على تقديم تعليم عالي الجودة لجميع الطلاب بمختلف المراحل التعليمية، وعديد من الطلاب يعتمدون كليا على القنوات التعليمية، لتميزها في تقديم محتوى تفاعلي وبشكل منظم، من خلال جداول معلنة بشكل أسبوعي، موضحا أنّ الجميع داخل المنظومة التعليمية يعمل لإنجاح العام الدراسي الحالي 2020-2021، الاستثنائي في ظل تحديات وصعوبات فيروس كورونا.

ومن جهته، أوضح الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أنّ الوزارة بدأت مبكرا لامتحانات الدبلومات الفنية، والمزمع عقدها في 29 مايو المقبل، مشيرا إلى أنّ فيروس كورونا لم ولن يؤثر على مواعيد الامتحانات، ولا نيّة على الإطلاق لإلغاء الامتحانات بسبب كورونا.

وأكد مجاهد، لـ«الوطن»، أنّه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة، تحديد موعد عودة طلاب التعليم المزدوج والمدارس التطبيقية التكنولوجية بعد موافقة مجلس الوزراء باستثنائهم من قرار تعليق الدراسة حتى 20 فبراير المقبل، موضحا أنّه سيتم تعقيم المدارس والمصانع التي سيتم تدريب الطلاب بها، لحمايتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، موضحا أنّ الوزارة تعمل في المقام الأول على حماية الطلاب من أي مكروه وأيضا مستقبلهم التعليمي.

وشدد مجاهد، على ضرورة التزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامات الطبية، حال إعلان الموعد النهائي لعودة الطلاب إلى المدارس الفنية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، منوها بأنّ الوزارة تتابع مستجدات كورونا بشكل يومي، لوضع سيناريوهات الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي.