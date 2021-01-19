التنمية المحلية: يشترط للسائس تقديم صورة المؤهل الدراسي لطلب الترخيص

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم انتظار المركبات صدرت أول أمس في الجريدة الرسمية، وتحمل رقم 15 لسنة 2021.

وتنص المادة الأولى بها نموذج، وهذا النموذج مرفق به مستندات عبارة عن صورة الرقم القومي أو جواز السفر وصورة المؤهل الدراسي لطلب الترخيص أو مستخرج رسمي منه، أو شهادة محو الأمية على الأقل أو شهادة تعليم الكبار، إذا كان من غير حملة المؤهلات.

مندوب المحافظة والحي سيكون من مسؤلياته توفير ركنات

وأضاف المتحدث الرسمي بإسم وزارة التنمية المحلية خلال مداخلة هاتفية على شاشة «dmc» أنه على المتقدم تقديم مايفيد أداءه للخدمة العسكرية أو الإعفاء منها، وصورة من رخصة قيادة سارية، وصحيفة الحالة الجنائية، وشهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد عدم تعاطيه للمواد المخدرة.

شارحًا أن فيما يخص الإشتراكات السنوية أو النصف سنوية أو الربع سنوية للإصطفاف في الشوارع عامل المساحة، مندوب المحافظة والحي سيكون من مسؤلياته توفير ركنات له، خصوصا وأنه سيتم إزالة كل السلاسل والحواجز التي يتم وضعها في الشوارع من قبل البعض تحت منازلهم لأن هذه تعد إشغالات.

نحفظ للسائس فرص عمل جيدة ومؤمن عليها

وشدد المتحدث الرسمي باسم وزارة التنمية المحلية على أن أجهزة التنمية المحلية تعمل منذ فترة على مستوى الأحياء والمجتمعات العمرانية على إزالة كل هذه الإشغالات من حواجز أسمنتية وأدوات وحديد يتم وضعه في الأرض أو سلاسل، لأن كل هذا يعد إشغالات تعوق الطريق، والهدف هو الحفاظ على النسق الحضاري للشارع الذي هو من حق الجميع.

مشيرًا إلى أن هذا القانون يقنن وضع العامل أو السايس من شكل غير رسمي لشكل رسمي ويتم حفظ فرص عمل جيدة له ومؤمن عليها وسيكون له دخل ثابت وكأنه صاحب مشروع ومقنن، ورخصته يتم تجديدها كل 3 سنوات.