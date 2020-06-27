مساعد وزير التنمية المحلية: إلزام العاملين بـ"الكمامة".. وعدم تشغيل مَن يعانون أعراض "كورونا"

كشف الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، أن أى مخالفة لضوابط فتح الكافيهات والمطاعم، بداية من اليوم، سيتم التعامل معها بالغلق الفورى للمنشأة، وسحب رخصة القائم عليها، منوهاً بإصدار كتابين دوريين للمحافظين بضرورة تنفيذ قرارات لجنة الأزمات بكل حزم وعدم التهاون.. وإلى نص الحوار:

ما موقف الأسواق وصالات الأفراح ومحلات «السايبر» حالياً؟

- قرار رئيس الوزراء بإعادة فتح المقاهى والمطاعم من اليوم لم يشمل الأنشطة الأخرى، وما زال مستمراً حظر سرادقات الأفراح وشوادر العزاء، وذلك فى ضوء القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، التى وافقت على عودة النشاط التدريجى لبعض المنشآت التى تقدم خدمات للمواطنين، ومنها المطاعم والمقاهى، فى إطار عدد من المعايير والاشتراطات.

ما تعليمات الوزارة للمحافظين فى هذا الشأن؟

- الوزارة أصدرت كتابين دوريين للمحافظين بضرورة تنفيذ قرارات لجنة الأزمات بكل حزم، وعدم التهاون مع أى منشآت تخالف تلك الاشتراطات، حيث يتم فتح المطاعم والمقاهى المرخصة من وحدات الإدارة المحلية، وذلك بداية من اليوم، حتى العاشرة مساءً، وتم إقرار عدد من الاشتراطات والمعايير العامة لعملية الفتح، ومنها توقيع مدير المنشأة إقراراً بالتزامه بتلك الضوابط والاشتراطات الخاصة بالتشغيل.

ما عقوبة أى مخالف لاشتراطات الفتح والإجراءات الاحترازية؟

- فى حال ثبوت مخالفة الضوابط والاشتراطات سيتم سحب رخصة المدير، ووقف نشاط المنشأة وتشميعها على الفور.

هل رواد الكافيهات والمطاعم ملزمون بارتداء الكمامات؟

- الكمامات ضمن الإجراءات الاحترازية، وكل العاملين بتلك المنشآت ملزمون بارتدائها فى فترة العمل، وعدم تشغيل مَن يعانون من أعراض مرضية، والرواد عليهم ارتداء الكمامة فى غير أوقات تناول مشروب أو تناول وجبة، وعليهم الحفاظ على التباعد الاجتماعى.

مع تقليص نسبة التشغيل هل سيتم انتهاء ظاهرة افتراش الشوارع من جانب المقاهى؟

- لن يُسمح بافتراش الشوارع بالكراسى، وإحداث أى إشغالات، وأيضاً غير مسموح باستخدام أدوات اللعب من «دومينو، شطرنج.. إلخ»، منعاً للتلامس.

هل سيتم السماح بإقامة حفلات داخل الكافيهات والمطاعم؟

- تم حظر إقامة الحفلات والمناسبات الخاصة وأعياد الميلاد أو أى نشاط يتعلق بتجمعات، علاوة على وضع لافتات عند مدخل المنشأة بعدم دخول مَن لديهم أعراض فيروس كورونا.

يُفضَّل استخدام الأكواب الورقية وملاعق وشوك بلاستيك

ما نوعية الأدوات المسموح بها فى المقاهى والمطاعم؟

- أكدنا توفير أدوات تطهير وتعقيم للأيدى فى مدخل المنشأة، وحظر البوفيه المفتوح، والتركيز على أدوات طعام أحادية الاستخدام قدر المستطاع من أكواب ورقية وشوك وملاعق بلاستيكية وتوفير معقمات ومناديل تعقيم على موائد الطعام، مع وضع ملصقات أرضية لتنظيم أماكن الانتظار أمام دورات المياه والمصاعد، وتأكيد إزالة المفارش القماش من على موائد الطعام واستبدالها بأخرى أحادية الاستخدام قدر المستطاع، وفى حالة استخدام المفارش القماش يتم الالتزام بتغييرها بين كل مستخدم وآخر.

د. خالد قاسم لـ"الوطن": الغلق الفورى وسحب الترخيص عقوبة المخالفين فى "المقاهى والمطاعم"

مع استمرار حظر الشيشة داخل المقاهى والمطاعم.. ما الإجراء المتبع مع المخالف؟

- أى مخالف لقرار حظر تقديم الشيشة بالمقاهى والمطاعم سيتم غلق المنشأة على الفور، وعلى المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا حفاظاً على حياتهم، فكلها فى صالح المواطن وليس الغرض منها إحداث أى مضايقات للمواطنين.

ما الإجراءات المتبعة فى الحمامات والمطابخ الموجودة بالمطاعم والكافيهات؟

- يتم الحفاظ على التباعد الاجتماعى داخل المطابخ، فضلاً عن تعقيم دورات المياه بين كل عميل وآخر باستخدام المواد المطهرة المعتمدة من وزارة الصحة، وتطهير الأثاث والأقمشة بشكل منتظم مع وضع الإرشادات التوعوية فى جميع أنحاء المنشأة، وتوفير سلات مهملات تُفتح بالقدم دون الحاجة إلى اللمس فى الحمامات والمطابخ والتخلُّص من النفايات بشكل آمن وفقاً لإرشادات الصحة والبيئة.

كيف يتعامل صاحب المنشأة مع زيادة الإقبال؟

- على المواطنين الابتعاد عن التزاحم والتدافع، ويمكن وضع آلية لإدارة قائمة الانتظار، إما عن طريق الحجز المسبق بالتطبيقات الإلكترونية أو التليفون أو أى وسيلة أخرى بالتنسيق بين صاحب المنشأة والرواد.

هل المطاعم والكافيهات مطالبة باستعمال كواشف الحرارة؟

- نعم، طالبنا بضرورة توفير أجهزة كشف الحرارة لقياس درجات الحرارة لرواد المنشأة من مطاعم وكافيهات، ويتم وضع ملصق على مدخل المطعم أو الكافتيريا يتضمن الإجراءات الواجب توافرها للمترددين.

هل سيتم متابعة تنفيذ تلك الإجراءات؟

- بالطبع، وزير التنمية المحلية وجَّه غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء بالتنسيق مع غرف العمليات بالمحافظات والوحدات المحلية، وسيتم تقييم مدى التزام تلك المنشآت للاشتراطات الصادرة، وفى حالة عدم الالتزام سيتم غلق المنشأة، وهناك فِرق من الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بصدد المرور على المقاهى والكافيهات والمطاعم للتأكد من تطبيق تلك الاشتراطات، وعلى رأسها مواعيد الغلق فى تمام الساعة العاشرة مساءً واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين، وعلى رأسها الغلق الفورى ووقف النشاط.

ماذا عن المحلات؟

- على المحافظات متابعة غلق المحال التجارية فى المواعيد المحددة فى التاسعة مساءً.

الالتزام بـ 25٪

سيتم السماح فقط باستقبال الرواد بنسبة 25% من الطاقة الاستيعابية للمنشأة كحد أقصى إلى حين إشعار آخر، مع الالتزام بمراعاة قواعد التباعد الاجتماعى، فمثلاً يتم ترك مسافة لا تقل عن 2 متر بين طاولات الطعام، ومتر بين كل شخص وآخر بالمائدة، مع الأخذ فى الاعتبار العائلات بحد أقصى 6 أشخاص على المائدة، مع تشغيل المصاعد -إن وجدت- بنسبة 50% من الطاقة الاستيعابية وغلق أماكن ألعاب الأطفال، وتوجد رقابة من الأحياء وجهاز التفتيش بالوزارة والصحة والبيئة وهيئة سلامة الغذاء لإحكام السيطرة.