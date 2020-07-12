مساعد وزير التنمية المحلية: مصر تحولت إلى جراج كبير

علق الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية، على توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن نزع ملكيات جميع الجراجات المغلقة وغير المستغلة، قائلًا: "شوارع مصر تحولت إلى جراج كبير، والعربيات راكنة صف أول وثاني".

وأضاف "قاسم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم مقدمة برنامج "اليوم"، عبر شاشة "dmc"، أن تحويل بعض أصحاب العقارات الجراجات الخاصة بهم إلى أنشطة أخرى أمر مرفوض تمامًا.

وتابع: "جرى مراجعة كل الاشتراطات البنائية في محافظات القاهرة الكبرى وعواصم المحافظات والمدن الرئيسة، كي يتسنى لنا الحفاظ على النسق الحضاري للدولة المصرية".

وشدد على أن الأحياء التي تراجع الوحدات السكنية التي تحتوي على جراجات، وبالنسبة لتراخيص البناء، أكد أن القانون ألزم كل المخالفين بتقديم طلبات التصالح مباشرة، للحي الذي يسكن فيه.

وأتم: "بالنسبة للمواطن الذي اشترى وحدة سكنية مخالفة من المقرر أن يتم إزالتها، فهذا يعني أنه اشترى بعد عام 2019، وهذا يعني أنه يعلم أن هذه العمارة مخالفة، وستكون العمارة محل إزالة".