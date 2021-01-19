رسميًا.. غياب وليد سليمان عن كأس العالم

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، إصابة وليد سليمان، لاعب وسط الفريق، بتمزق في العضلة الخلفية وفقا لنتائج الأشعة التي أجراها اللاعب، وكشف عبدالحفيظ أن مدة غياب وليد سليمان لن تقل عن 4 أسابيع مقبلة، ومن ثم تأكد غيابه عن المشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية.

وأوضح عبد الحفيظ في تصريحات رسمية، أن وليد سليمان سوف يبدأ من غدٍ تنفيذ برنامجه التأهيلي والعلاجي تحت إشراف طبيب الفريق، وبذلك يغيب اللاعب عن كأس العالم، حيث تنطلق البطولة في فبراير المقبل.

لمزيد من التفاصيل، اضغط هنــــا