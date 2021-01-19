إعدام 8 متهمين في واقعة استشهاد معاون مباحث كوم أمبو بأسوان

قضت محكمة جنايات أسوان، الدائرة الثانية، بالإعدام شنقا لـ 8 متهمين بينهم 4 غيابيا، وحبس حدث، 15 عامًا، في واقعة استشهاد النقيب عبد الرحمن الصيرفي، معاون مباحث كوم مركز كوم أمبو، متأثرا بإصابته فى تبادل لإطلاق النار مع مطلوبين أمنيا بناحية قرية «فطيرة»، بمركز كوم أمبو.

صدر الحكم في الجلسة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار حاتم محمد محمود رئيس المحكمة، وأمانة سر فراج أمين.

تعود الواقعة إلى أبريل من عام 2018 عندما داهمت قوة أمنية من مركز شرطة كوم أمبو، قرية «فطيرة»، لضبط مطلوبين أمنيا، وفور مشاهدة المتهمين لقوات الأمن بادروا بإطلاق النيران من أسلحة آلية تجاه القوات في محاولة للهرب والاختباء بعد محاصرتهم داخل القرية. وبادلتهم القوة إطلاق الأعيرة النارية، ما أسفر عن استشهاد النقيب عبدالرحمن الصيرفي.

وتم توجيه الاتهام لـ 9 متهمين في الواقعة، تمكنت الشرطة من ضبط 5 منهم، وإحالتهم إلى النيابة التى قررت إحالتهم الي الجنايات، وقيدت القضية برقم 6371 جنايات كوم امبو لسنة 2019 والمقيدة 1379 كلي أسوان قتل عمد